Yapı Kredi deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor - Son Dakika Ekonomi

Yapı Kredi deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

6 saat önce

Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay boyunca faizsiz erteleyecek.

Yapı Kredi deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor, System.String[]

Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay boyunca faizsiz erteleyecek.

Bankadan yapılan açıklamada, "Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm Bireysel, KOBİ ve Ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek" denildi ve şu bilgiler verildi: "Bölgedeki müşterilerinin ortak ATM işlemlerinden de 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek. Bölgede şubeleriyle kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Yapı Kredi, ayrıca depremin hemen ardından bölgeye yönlendirdiği mobil şubesini de destek amaçlı müşterilerinin hizmetine sundu."


Yapı Kredi Bankası, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
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