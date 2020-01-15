Yapı Kredi, dış ticaret finansmanında "Lider Banka" seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi, dış ticaret finansmanında 'Lider Banka' seçildi - Son Dakika Ekonomi

Yapı Kredi, dış ticaret finansmanında "Lider Banka" seçildi

6 saat önce

Yapı Kredi, bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması kapsamında "Türkiye'nin Lider Bankası" seçildi.

Yapı Kredi, dış ticaret finansmanında

Yapı Kredi, bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması kapsamında " Türkiye'nin Lider Bankası" seçildi.


Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, üst üste altıncı kez ödülün sahibi olan Yapı Kredi, uzun yıllardır devam ettirdiği ödül geleneğini sürdürdü.


Türkiye'de dış ticaret işlemi yapan bankacılık müşterilerinin değerlendirmelerine göre hazırlanan araştırmada Yapı Kredi, 2015 yılından bu yana her yıl Türkiye'de birinci sırada gösteriliyor.


Bununla birlikte, Euromoney'nin "Nakit Yönetimi" alanında yaptığı araştırma sonucunda Eylül 2019'da Yapı Kredi yine lider banka seçildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, global ölçekte 7 binin üzerinde firmanın katıldığı araştırmada 6 yıldır Türkiye'nin "Lider Dış Ticaret Finansmanı Bankası" seçilmekten büyük gurur duyduklarını belirtti.


Adalı, böylesine önemli ve prestijli bir araştırmada lider olarak gösterilmenin kendilerini daha fazlasını gerçekleştirmek adına motive ettiğini ve 2015 yılından beri üst üste her yıl nakit yönetiminde "Türkiye'nin Lider Bankası" seçildiklerini belirterek, "Yapı Kredi olarak ülke ekonomisine can veren farklı ölçeklerdeki tüm firmaların ürün ve çözüm önerilerimizle ihtiyaç duydukları her alanda ve her anda yanlarında olmak, onların hayatlarını kolaylaştırarak önlerindeki sınırları kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı kendini savundu

Son Dakika Haberleri
19:27 Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:00 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 20:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapı Kredi, dış ticaret finansmanında "Lider Banka" seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]