Yapı Kredi, Doğa Dostu Taşıt Kredisi yeşil enerjiyi destekliyor

Yapı Kredi, Doğa Dostu Taşıt Kredisi ile yeşil enerjiyi desteklemeye devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, insana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek adına sınırları kaldırmak için çalışan Yapı Kredi, bu alandaki yenilikçi ürünlerine bir yenisini ekledi.

Yeni ürünü Doğa Dostu Taşıt Kredisi ile müşterilerinin sürdürülebilirlik yolculuklarına destek veren Yapı Kredi, elektrikli ve hibrit araçların finansmanına özel cazip faiz oranları sunuyor, tahsis ücretinde de yüzde 50 indirim uyguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, sürdürülebilir bir dünya için müşterilerine her alanda destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına finans sektörünün dönüştürücü gücünün farkındayız. Bu doğrultuda kaynakların doğru kullanımı için Yapı Kredi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Doğa Dostu Taşıt Kredisi ürünümüzle müşterilerimizi, doğamızın korunması için doğa dostu taşıtları kullanmaları yönünde teşvik ediyoruz. Sunduğumuz cazip faiz oranıyla müşterilerimize, sürdürülebilirlik yolculuklarında eşlik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanında daha iyi bir dünya için farklı finansman ürünleri sunmaya devam edeceğiz."