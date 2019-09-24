Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü Koç Üniversitesi'nde
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Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü Koç Üniversitesi'nde

1 saat önce

Bu yıl 75. yılını kutlayan Yapı Kredi, ekonomi ve finans sektörü ile üniversiteler arasındaki sınırları kaldırmak amacıyla Koç Üniversitesi'nde Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü'nü kurdu.

Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü Koç Üniversitesi'nde, System.String[]

2019-2020 eğitim döneminde çalışmalarına başlayacak olan Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü'nün başkanlığını Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp yürütecek.

Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü, ekonomi ve finans alanındaki akademisyenler ile özel sektör temsilcilerine ortak bir çalışma zemini oluşturarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Rekabetin giderek yoğunlaştığı küresel ekonomide iş dünyasının karşılaştığı ekonomik sorunları analiz edecek olan kürsü, bu sorunlara çözüm önerileri sunacağı bilimsel ve özgün araştırmalarla, ülkemiz ekonomisinin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına destek olmak için çalışacak.

Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü'nün başkanlığını üstelenecek Prof. Dr. Selva Demiralp aynı zamanda TÜSİAD ve Koç Üniversitesi'nin ortak girişimi ile kurulan Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu'nun (EAF) direktörlüğünü de yürütüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:47 Kaynak: Bültenler
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