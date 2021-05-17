Yapı Kredi, "En İyi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu - Son Dakika

Yapı Kredi, "En İyi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu

17.05.2021 12:13
Yapı Kredi,

Yapı Kredi, International Finance dergisinin düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde "En İyi Özel Bankacılık" ödülüne layık görüldü.

Yapı Kredi, International Finance dergisinin düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde "En İyi Özel Bankacılık" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, özel bankacılık alanında sunduğu hizmetlerle ödüller kazanmaya devam ediyor.

Bu çerçevede son olarak İngiltere'nin önde gelen finans yayınlarından olan International Finance dergisinin düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde "En İyi Özel Bankacılık" ödülüne layık görülen banka, bu alanda da sınırları kaldırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak, müşterilerinin varlıklarını profesyonelce yönettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'yi özel bankacılık ile tanıştıran banka olarak uzun yıllardır bu alanda sınırları kaldıran çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem finansal ürünlerde hem de finansal olmayan danışmanlık hizmetlerimizde zengin içerikli bir ürün yelpazesi ile çözüm üretiyoruz. Bununla birlikte alanında uzman kadromuzla müşterilerimize, ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek şekilde sürekli olarak geliştirdiğimiz geniş bir hizmet ağı sunuyor, değişen ihtiyaçları hızla belirleyerek yenileniyoruz.

Yapı Kredi Özel Bankacılık çatısı altındaki çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası arenada kazandığımız ödüllerle sıkça taçlandırıyoruz. Tüm bu başarılarımızı, müşterilerimizle kurduğumuz kuvvetli bağın bir simgesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de onların ihtiyaç duydukları her alanda daima yanlarında olmaya, onlara özel ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."

England, Finans, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi, 'En İyi Özel Bankacılık' ödülünün sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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