Yapı Kredi / Erün: Gereken her uygulamayı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi / Erün: Gereken her uygulamayı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz - Son Dakika Ekonomi

Yapı Kredi / Erün: Gereken her uygulamayı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz

6 saat önce

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, Covid-19 salgını ile ilgili olarak aldıkları önlemleri, artırarak sürdürdüklerine işaret ederek, "Gereken her uygulamayı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yapı Kredi / Erün: Gereken her uygulamayı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz, System.String[]

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, Covid-19 salgını ile ilgili olarak aldıkları önlemleri, artırarak sürdürdüklerine işaret ederek, "Gereken her uygulamayı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan önlemlere paralel olarak birçok koruyucu önlemi hayata geçirdiklerini vurgulayan Erün, "12 Mart itibarıyla, hamile, engelli ve kronik hastalığa sahip çalışanlarımız idari izinli olarak sayılıyor. Bankanın tüm eğitim, etkinlik ve organizasyonlarını ise 30 Nisan tarihine kadar iptal ettik. Bugün itibariyle 11.000'i aşkın Yapı Kredili evden çalışıyor" dedi ve ekledi:

"Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep etmeleri durumunda mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteliyoruz.

"Bireysel ve tüzel müşterilerimizin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekliyor, gerekirse limit artırımına gidiyoruz.

"Bunlarla birlikte, geçen haftadan bu yana Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM'lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden ücret almıyoruz.

"Bu uygulama önümüzdeki 1 ay boyunca da devam edecek. Özetle, bu zor dönemde de ülkemize ve milletimize sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerimize destek olmak için var gücümüzle çalışmaya, bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Yapı Kredi şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM'leri ile 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini de ifade eden Erün, "Şubelerimizde hafta içi her gün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladık. Şubelerimizde müşteri yoğunluğu ve mesafesini korumak amaçlı uygulamaları hayata geçirdik. Geçen haftadan bu yana da şubelerimiz dahil tüm birimlerimizde yüzde 50 dönüşümlü çalışma sistemine geçtik" ve ekledi:

"Bununla birlikte 19 Mart'tan bu yana ofis ve şubelere gelen çalışma arkadaşlarımıza destek mekanizmaları oluşturduk. Tüm iletişim kanallarımızdan müşterilerimize 'Evde Kal' çağrısı yapıyoruz ve onlara tüm hizmet noktalarımızda kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizi bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Müşteri İletişim Merkezi ve Yapı Kredi Internet Şubesi'ne yönlendiriyoruz. Dijital kanallarımızı nasıl kullanabileceklerini anlatan bilgilendirmelerde de bulunuyoruz. Nakit ihtiyaçları için günlük nakit çekim limitlerini yükselttik, kredi kartı ile temassız şifresiz ödeme limitini ise 250 TL'ye çıkardık. Ayrıca Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezlerini arayan 65 yaş üstü müşterilerimize kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir sistemi de hayata geçirdik. Yeni sistem sayesinde Müşteri İletişim Merkezlerini kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü müşteriler, yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ulaşabiliyor."

"Bu süreçte görevinin başında bulunan, toplumsal yaşamın aksamaması için var gücüyle çalışan sağlık, perakende, bankacılık, temizlik, eczane, güvenlik sektörleri başta olmak üzere tüm çalışanlara sınırsız teşekkürler" diyen Erün, önümüzdeki dönemde de süreci yakından izlemeye, gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye, ülkeye ve milletimize hizmette sınır tanımadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)


Yapı Kredi Bankası, Koronavirüs, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:45 Kaynak: DHA

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