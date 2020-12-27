Yapı Kredi Genel Müdürü Erün ile "Bankacılık Söyleşileri" Açıklaması

Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, son dönemde düzenleyici kurumlar ve politika yapıcıları tarafından normalleşme adına atılan adımların, alınan kararların ve sektör temsilcileriyle diyalog halinde titizlikle yürütülen sürecin, dengelenme ve ekonomik istikrar adına büyük katkılar sağladığını, bu sürecin devam ettirilmesiyle birlikte ekonomik istikrarın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini söyledi.

Erün, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine, Yapı Kredi ve sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.

"2020 yılında, pandemi nedeniyle küresel çapta daha önce hiç yaşamadığımız kadar zor bir dönemden geçtik." diyen Erün, birçok sektörde iş yapış şekillerinin değiştiğini veya yeniden değerlendirildiğini, pek çok eski alışkanlığın yerini yenilerine bıraktığı bir sürecin yaşandığını belirtti.

Erün, yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 vakaları artarken, bu durumun global ekonomik etkilerinin de net olarak görülmeye başlandığını söyledi.

Bu etkileri sınırlamak adına tüm dünyada çeşitli tedbirler alınırken, hayata geçirilen önlemler sayesinde küresel piyasalarda da kısmi bir iyileşmeye şahit olduklarını ifade eden Erün, "Yılın üçüncü çeyreği ekonomik olarak alınan olağanüstü tedbirler eşliğinde normale dönüşle devam etti. Son çeyrekte yükselen vaka sayılarıyla beraber, şimdi tüm dünyada tekrar sıkı önlemlere geçilen ve bunun etkilerini takip ettiğimiz bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Erün, Türkiye ekonomisinin de tüm dünya gibi salgının olumsuz etkileriyle ikinci çeyrekte sert şekilde daralsa da yılın üçüncü çeyreğinde ayrışarak güçlü bir iyileşme sürecine girdiğini vurguladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası gibi düzenleyici kurumlar ve politika yapıcılar ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) aldığı tedbirler sayesinde Türkiye'nin, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini kademeli bir şekilde bertaraf etmeye çalışırken, artan ekonomik aktivitesini de sürdürdüğünü belirten Erün, şöyle devam etti:

"Tüm sektör olarak, hem ekonomik hem de sosyal alanda aldığımız tedbirlerle salgının olumsuz etkilerini çok doğru bir şekilde yönetebildik, yönetmeye de devam ediyoruz. Bu mücadeleye katkı sağlamak için gerekli tüm aksiyonları alan Türk bankacılık sektörü, kesintisiz bir şekilde faaliyetlerini devam ettirdi ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürdü. Bu dönemde, sektör likidite oranları güçlü seviyelerde korundu. Bilançolarda kredi destek paketleri ve BDDK düzenlemelerinin etkileriyle daha hızlı bir büyüme yaşandı.

Yapı Kredi olarak, biz de uzun zaman önce tüm platformlarımızı ve altyapımızı dijital dönüşüme öncülük edecek şekilde yenilemeye ve insanı merkeze alan teknolojileri üretmeye odaklanmıştık. Bu doğrultuda, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm işlemlerin zorunlu olarak dijitale taşındığı döneme çok hazırlıklı girdik. Böylesi bir altyapı hazırlığına sahip olmak bu dönemde bize avantaj, müşterilerimize de büyük bir kolaylık sağladı."

"Bankaların dijital kanallar üzerinden sunacağı servis ve hizmetler artacak"

Gökhan Erün, salgın sürecinin, doğal olarak, tüm hayatı ve alışkanlıkları değiştirdiğini, temassız çözümlerin hayata hızlı girişiyle birlikte herkeste mobil alışkanlıklar ve mobil rutinlerin oluştuğunu söyledi.

Bankacılık sektörünün bu süreçte müşterilerine sunduğu hizmetlerle yeni deneyim ve alışkanlıkları tetikleyen öncü sektörlerden biri olduğunu belirten Erün, "Pandemi öncesinde de müşterilerimiz şube dışı kanallarımızı kullanarak zaten çok sayıda bankacılık işlemini yapabiliyordu. Ancak pandemi süreci bu konuda ciddi bir kaldıraç etkisi yarattı. Önceden şubeye gelerek işlemlerini yapmayı tercih eden müşterilerimizin büyük çoğunluğu birçok bankacılık işlemini artık mobilden, internetten veya müşteri iletişim merkezinden gerçekleştirmeye başladı; bu işlemlerin şube dışı kanallardan daha hızlı, daha kolay yapılabildiğine ikna oldu. Günlük yaşantımızı oldukça kolaylaştıran bu yeni alışkanlıklarımızın bu zorlu süreçten sonra da kalıcı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde bankacılık sektörünün de var olan çözüm ve servislerini hızlandırdığının altını çizen Erün, sektörün regülatörleri konumundaki kurumların aldığı öngörülü tedbirlerin de bu süreçte müşterilerin hayatını kolaylaştırma adına kendilerine büyük bir destek sağladığını söyledi.

Erün, önümüzdeki dönemde bankaların özellikle dijital kanallar üzerinden sunacağı servis ve hizmetlerin bu sayede çok daha genişleyerek artacağını ifade etti.

"Temassız ödemeler 4 katına yükseldi"

Yapı Kredi Genel Müdürü Erün, Türkiye'nin en köklü finansal kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, salgın döneminde en büyük önceliklerinin ülke ekonomisini desteklemek olduğunu söyledi.

Eylül sonu itibarıyla ülke ekonomisine 384,4 milyar TL kaynak sağlarken, nakdi kredi hacmini 283 milyar TL'ye çıkardıklarını söyleyen Erün, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen, bu dönemde doğru stratejiyle konsolide aktif büyüklüğünü 492,5 milyar TL'ye yükselttiklerini kaydetti.

Erün, yılın zorlu geçen ilk yarısında, uluslararası piyasalardan 780 milyon dolar sendikasyon ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 100 milyon dolar olmak üzere toplam 880 milyon dolarlık kaynak sağladıklarını hatırlattı.

Ülke ekonomisine olan desteklerini yılın ikinci yarısında da sürdürdüklerini ve dış ticaretin finansmanının desteklenmesi adına yılın ikinci yarısında 855 milyon dolar seviyesinde bir sendikasyon kredisi daha sağladıklarını ifade eden Erün, "Böylece, yılın tamamında uluslararası piyasalardan elde ettiğimiz toplam 1 milyar 825 milyon dolarlık kaynakla hem ülkemiz ekonomisine hem de Yapı Kredi'ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk." dedi.

Erün, Yapı Kredi olarak, ekonominin lokomotifi KOBİ'lerin ülke ekonomisinde son derece önemli bir yere sahip olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ve KOBİ bankacılığının banka için her zaman stratejik öneme sahip bir alan olduğunu söyledi.

Teknolojiyi, insanı merkeze alan bir yaklaşımla hem müşterilerin hem de çalışanların hayatına değer katacak bir şekilde kullandıklarını belirten Erün, salgının görüldüğü ilk günlerden itibaren müşterileri bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezine yönlendirdiklerini dile getirdi.

Erün, şunları kaydetti:

"Mobil aktif müşteri adedimizde, 2020 yılının ilk 9 ayında yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 artış sağladık. Pandemi öncesinde dijital bankacılıkla tanışmamış müşterilerimizin yüzde 12'si bu dönemde dijital bankacılık kanallarını kullanmaya başladı. Bununla birlikte, 2020'nin ilk 9 aylık sürecinde yeni hizmet modelimiz 'Görüntülü İşlem Asistanları' aracılığı ile yeni müşteri kazanım oranımız 2 katından fazla artış gösterdi. Müşteri İletişim Merkezimize gelen çağrılarda ise pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 22'lik artış yaşandı. Pandemi öncesi dönemle kıyasladığımızda bu dönemde kredi kartıyla yapılan temassız ödemeler 4 katına yükseldi ve kredi kartı müşterilerimiz her 3 fiziki satın alma işleminden 2'sini temassız olarak gerçekleştirdi. Türkiye'yi kredi kartıyla tanıştıran ilk banka olarak temassız ödemeler uzun yıllardır yatırım yaptığımız ve üzerinde çalıştığımız bir alan. Kredi kartı temassız işlem adedi ve cirosunda da sektördeki liderliğimizi sürdürüyoruz. Kovid-19 pandemisinin etkisiyle internetten alışverişte büyük bir artış yaşandı. Pandemi öncesi dönemle kasım ayı verileri karşılaştırıldığında e-ticaret alışveriş ciromuzda yüzde 72 oranında bir büyüme gerçekleşti."

Erün, World Pay'in sunduğu çözümler sayesinde müşterilerin cep telefonları ile 'Mobil Ödeme' ve 'POS'ta QR Kod ile Ödeme' özelliğini kullanarak POS'a temas etmeden ödemelerini veya Opet istasyonlarında araçlarından inmeden akaryakıt ödemelerini gerçekleştirebildiğini dile getirdi.

2020 yılında, World Pay çözümleri ile gerçekleştirilen aylık ödeme adetlerinin önceki yıla göre yaklaşık 3 kat artış gösterdiğini belirten Erün, bu işlemlerin yüzde 56'sının World Mobil üzerinden gerçekleşirken, World Mobil üzerinden gerçekleştirilen World Pay işlemlerinin bir önceki yıla kıyasla 2,5 katına çıktığını aktardı.

"Fiziksel dünyadaki işlemler dijitale taşınmaya devam edecek"

Yapı Kredi Genel Müdürü Erün, 2021 yılının, fiziksel dünyadaki işlemlerin dijitale taşınmaya devam edeceği bir dönem olacağını belirtti. Bu yeni dönemde de "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışı ve sürekli olarak geliştirdikleri dijital altyapıyla mevcut koşullara hızlıca ayak uydurarak sektöre öncülük etmeye, müşterilerin beklentilerini karşılamaya devam edeceklerini anlatan Erün, müşterilere verdikleri kesintisiz hizmeti sürdürmek adına hem şubelerde hem de dijital kanallarda uzaktan hizmet vermeye olanak sağlayan daha fazla yeniliği hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Müşteri deneyimini iyileştiren akıllı çözümler, hizmet sürelerini iyileştiren uygulamalar, destek servisleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, derin öğrenme, bilgisayarlı görü ve robotik yöntemlerin kullanıldığı teknolojilerin yine gündemlerinde olacağını ifade eden Erün, şunlar kaydetti:

"Blockchain, giyilebilir teknolojiler ve büyük veri üzerine yetkinliklerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca, finansal teknoloji dünyasında fark yaratacağına inandığımız kapsamlı API'lar yayınlamaya devam ederek, yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlayacağız. Elbette, hizmet sunduğumuz her segmentte müşterilerimizin deneyimini zenginleştirme ve büyüme hedefimiz var. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde de ülkemizin belkemiği olan KOBİ'lerimize sağladığımız finansal desteği artırarak hem firmalara hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere en iyi şekilde katkı sağlamayı ve çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Kartlı ödeme sistemlerinin bir numaralı markası World ile 32 yıla dayanan tarihsel liderliğimizi sürdürmek adına da var gücümüzle çalışacağız. Ödeme sistemleri alanındaki öncü konumumuzu önümüzdeki dönemde daha da kuvvetlendireceğiz. Özetle, Türkiye'nin ilk özel bankası olarak, ülkemiz ekonomisine ve milletimize sınırsız hizmet sunmak için her alanda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Geleceğin bankacılığını bugünden inşa ediyoruz"

Gökhan Erün, dijitalleşmenin, tüm dünyada sektörlerin iş yapış şekillerini ve müşteri beklentilerini değiştirdiğini belirtti.

Artık tüketicilerin, diledikleri bankacılık hizmetine, diledikleri zaman ve mekanda en hızlı ve en konforlu şekilde ulaşmayı talep ettiğini anlatan Erün, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak isteyen kurumlar için dijitalin sağladığı deneyim ve kişiselleştirme olanaklarından faydalanmanın da bu açıdan büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Erün, her alanda olduğu gibi dijital dönüşümde de odaklarında daima müşterileri gördüklerini ve müşterilerin deneyimine net fayda sağlayan teknolojik gelişmeleri uygulamaya aldıklarını ifade etti. Dolayısıyla, bu projelerin merkezinde yine müşterilerin istek ve ihtiyaçları bulunduğuna işaret eden Erün, "Sadece bankacılık ürünleri ve ödemelerle sınırlı kalmayıp, geleceğin bankacılığını da bugünden inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayıp, dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek, yeni teknolojileri en kullanışlı şekilde müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bu alandaki stratejimiz doğrultusunda sektöre sunduğumuz teknolojilerle bankacılığı ileri taşırken, müşteri deneyimini zenginleştirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Ülkemizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz"

Gökhan Erün, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomide yeni dönem' açıklamalarından bankacılık sektörü ne bekliyor? 2021 ve sonrası yıllar için Türkiye'nin yeni hikayesi ne olmalı?" sorusu üzerine, salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmeye yönelik atılan adımlar sayesinde yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin "V" tipi bir toparlanma göstermeye başladığını belirtti.

Normalleşmeye yönelik atılan kademeli adımlar sayesinde de dengelenme sürecine geçiş yapıldığını ifade eden Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle son dönemde, düzenleyici kurumlar ve politika yapıcıları tarafından normalleşme adına atılan adımlar, alınan kararlar ve sektör temsilcileriyle diyalog halinde titizlikle yürütülen süreç, ülkemizde dengelenme ve ekonomik istikrar adına büyük katkılar sağlıyor. Piyasa dinamikleri açısından sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam edeceğini düşündüğümüz bu süreçle birlikte, ülkemizin pandeminin ekonomik etkilerini üzerinden hızla atacağına ve ekonomik istikrarın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ekonomik ve finansal olarak zorlu geçen bir yılda, çarkların dönmesi için önemli rol üstlenen bankacılık sektörünün, bu süreçte de üstüne düşen görevi aynı sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısının da etkisiyle, küresel ekonomideki normalleşmenin, gelişmekte olan ülkeler adına olumlu bir etki yapacağına ve ülkemizin de bu süreçte çok daha iyi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Yapı Kredi olarak biz de 2021 yılı ve sonrasında ülkemizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. 76 yıldır genlerimize işleyen müşteri odaklı hizmet ve toplumsal sorumluluk anlayışımızla ülkemize ve toplumumuza katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Ekonomik, toplumsal ve sosyal alanlarda gerçekleştireceğimiz çalışmalarla pandeminin olumsuz etkilerini azaltmaya ve sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."