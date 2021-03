Yapı Kredi, kadın çalışan oranında bu yıl da "sektör lideri"

Yapı Kredi, 2020 verilerine göre kadın çalışan oranını yüzde 62 olarak gerçekleştirerek "sektör liderliğine" devam etti.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde bankanın yeni işe alımlardaki kadın oranı yüzde 55 olurken, Yapı Kredi, kadın çalışan oranında sektör liderliğini uzun yıllardır kesintisiz olarak sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, fırsat eşitliği konusunda senelerdir sektörde öncü bir rol üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınların çalışma hayatındaki varlığını yalnızca ekonominin değil, aynı zamanda toplumun da gelişmişliğini yansıtan önemli bir gösterge olarak görüyoruz. Dünyanın da her anlamda daha iyi bir hale gelmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekiyor. Cinsiyet ayrımı yapmadan herkese eşit imkanlar sunulmasının, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Senelerdir kurum kültürümüzün önemli bir parçası haline gelen kadın istihdamı konusunda sektör ortalamasının üzerinde uzun zamandır öncü bir konumda bulunuyoruz. 'Eşitliğin önündeki en büyük engel, uygulamalarda eşitliği destekleyecek yaklaşım ve süreçlerin olmamasıdır' bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalarla, farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlara da örnek olmayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımla aynı zamanda ülkemizin de geleceğine yatırım yapıyoruz.

Araştırmalar gösteriyor ki pandeminin getirdiği evden/hibrit çalışma modeli, ev işleri ve çocuk bakımı gibi pek çok ortak sorumluluğu tek başına üstlenmiş kadınların kariyer yolculuğunda birtakım riskleri barındırıyor. Tüm bu ortak sorumlulukların paylaşılması, doğru bir şekilde iş bölümlerinin yapılması ve tüm yükün tek bir tarafından omuzlanmaması gerekiyor. Bu açıdan kurumların eşitlik konusuna verdiği önemin ötesinde ailelerde de eşitlikçi bakış açısının yerleşmesi gerekiyor. Toplumdaki tüm kurumlara bu konuda büyük iş düşüyor."

"Kadın yönetici oranımız yüzde 49,5"

Hakan Alp, kadın çalışan istihdamının yanı sıra kadınların yönetimde temsilinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, "2020 yılında kadın yönetici oranımız yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Orta kademe kadın yönetici oranımızı önümüzdeki yıllarda daha da artırma hedefimiz bulunuyor. Bu yönde bir adım olarak Columbia Üniversitesi'nde kadınların liderlik gelişimine destek olmak üzere hazırlanmış olan 'Women Leadership Development Programı'na katıldık." ifadelerini kullandı.

Alp, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri doğrultusunda, 2016 yılında UN Global Compact ve BM Kadın Birimi ortaklığında oluşturulan kadınların ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen, özel sektörün en önemli küresel platformlarından Kadınların Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza attıklarını hatırlattı.

Pandemi döneminde sürdürdükleri çalışmalar sonucu Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) liderliğinde, Dünya Bankası teknik desteği ile hayata geçen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını dijital olarak gerçekleşen bağımsız denetimden geçerek almaya hak kazanan ilk şirket olduklarını belirten Alp, çalışmalarının uluslararası düzeyde de takdir görmeye devam ettiğini, 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer alan Türkiye'deki 5 şirketten biri olduklarını bildirdi.

"Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusuyuz"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Alp, yalnızca çalışma hayatında değil, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu konumunda bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyor ve attığımız önemli adımlarla bu bilincin toplumun her katmanına aşılanmasında öncü rol üstleniyoruz. Koç Holding'in küresel Etki Liderleri arasında yer aldığı HeForShe hareketini destekliyoruz. UN Women'ın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çektiği '16 Günlük Aktivizm' kampanyalarının katılımcıları arasında bulunuyoruz. Ayrıca 2019 yılında Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikamızı uygulamaya başlayarak çalışanlarımıza ve yakınlarına danışma, yönlendirme, eğitim ve destek hizmetleri sunacak mekanizmaları hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de gerçekleştireceğimiz çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına kadınları her alanda desteklemeye devam edeceğiz."