Yapı Kredi kadın çalışan oranında sektör liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Yapı Kredi kadın çalışan oranında sektör liderliğini sürdürdü

6 saat önce

Toplam istihdam içinde kadın çalışan oranı 62,7 olan Yapı Kredi'nin kadın çalışan yönetici oranı ise 43,2 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi kadın çalışan oranında sektör liderliğini sürdürdü, System.String[]

Toplam istihdam içinde kadın çalışan oranı 62,7 olan Yapı Kredi'nin kadın çalışan yönetici oranı ise 43,2 olarak gerçekleşti.


Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, kadın çalışan oranında sektör liderliğini 2019 yılında da sürdürdü. Toplam istihdam içinde kadın çalışan oranı 62,7 olan Yapı Kredi'nin kadın çalışan yönetici oranı ise 43,2 oldu. Yeni işe alımlardaki kadın çalışan oranı ise 58 olarak açıklandı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, kadın istihdam oranını bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul ettiklerini ve bu doğrultuda kadın çalışan istihdamı konusunda sektöre uzun yıllardır öncülük ettiklerini aktardı.


Alp, "Sadece ülkemizin değil dünyanın da her anlamda gelişmesi ve daha iyi bir yere dönüşmesinin yolu cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsat sunulmasından geçiyor. 'Ayrımcılık eşitliğin önündeki en büyük engeldir' yaklaşımıyla tüm Yapı Kredililere eşit imkun sağlamaya önem veriyoruz. Bu çerçevede, eğitim/gelişim programları, kariyer gelişimleri gibi her alanda çalışma arkadaşlarımıza aynı imkanları sunuyor ve değerlendirmelerimizi bu doğrultuda yapıyoruz. Eşit imkanlar sunulmasının, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Yapı Kredi olarak bu yaklaşımla ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


"Her alanda eşit imkanlar sunmaya önem veriyoruz"

Kadınları desteklemek adına gerçekleştirdikleri projelere değinen Hakan Alp, şunları kaydetti:


"Kadınları hayatın her alanında destekleyen pek çok projeye dahil oluyoruz. Ana hissedarlarımızdan Koç Holding tarafından oluşturulan İş'te Eşitlik Bildirgesi'nde ve 'Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum' projesinde yer alıyoruz. UN Women'ın, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmak için önderlik yapmaya çağıran 'HeForShe' ile '16 Günlük Aktivizm' kampanyalarının katılımcıları arasında bulunuyoruz.

Bu yıl, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ekonomik ve sosyal alanlarda güçlenmesi adına İpek Yolu Misafir Evi'nin restorasyonunu gerçekleştirdik. Bu sayede kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirilmesine ve bölgede kadın istihdamının artmasına da katkı sağlıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (UN WEPs) imzacıları arasındayız. Kurulduğumuz günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğine en fazla önem veren kurumlar arasında bulunuyoruz. Gelecek yıllarda da cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunulması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz."

Yapı Kredi Bankası, Hakan Alp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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