Yapı Kredi kömür yakıtlı termik santralleri finanse etmeyecek

Yapı Kredi, güncellediği yeni politikalarıyla kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğini açıkladı.

Banka'dan yapılan açıklamada, "Yapı Kredi, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarıyla çevresel riskleri en aza indirerek sınırları kaldırmaya devam ediyor. Sürdürülebilir bir gelecek için operasyonel ve kredilendirme faaliyetlerini etkin bir şekilde yöneten Yapı Kredi, güncellediği yeni politikalarıyla kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğini beyan etti" denildi.