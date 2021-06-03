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Yapı Kredi, kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliğini finanse etmeyecek - Son Dakika

Yapı Kredi, kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliğini finanse etmeyecek

03.06.2021 10:55
Yapı Kredi, kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliğini finanse etmeyecek, System.String[]

Yapı Kredi, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarıyla çevresel riskleri en aza indirerek sınırları kaldırmaya devam ediyor.

Yapı Kredi, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarıyla çevresel riskleri en aza indirerek sınırları kaldırmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, güncellediği yeni politikalarıyla kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğini beyan etti.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde pek çok öncü çalışmaya imza atan banka, yeşil proje ve yatırımlara finansal destek sunarak yeşil ekonomiye geçişi desteklemeyi sürdürecek.

Yapı Kredi, geçen günlerde de sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemini yaparak, 962 milyon dolar sendikasyon kredisi sağlamış; kriter olarak bankanın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik teminin artırılması ve ESG risk yönetimi notunun daha da yükseltilmesine yönelik hedefler vermişti.

"Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın tümünde ortak fayda ve değer yaratmaya odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde finans sektörüne düşen sorumlulukların farkında olduklarını belirtti.

Erün, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın tümünde ortak fayda ve değer yaratmaya odaklanıyoruz. İklim krizinin dünyamız, sektörümüz, müşterilerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz alanlar için büyük bir risk oluşturduğunun bilincindeyiz. Ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele alıyoruz. Çevresel etkileri nedeniyle dünyada gün geçtikçe kömür madenciliği ve kömüre dayalı enerji üretimi finanse etmeme taahhütleri artıyor. Biz de paydaşlarımızla birlikte ortak değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için yeni kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliğini finanse etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Bu sayede düşük karbon ekonomisi hedefine uygun olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının büyümesini finanse etmeyi amaçlıyoruz. 2020 yılı sonu itibariyle yenilenebilir enerji finansman hacmimiz 2,4 milyar dolar seviyesine ulaştı ve portföyümüzün yüzde 43'ünü yenilenebilir enerji projeleri oluşturdu. Finansman sağladığımız projelerle 4 milyon ton üzerinde Co2 salımının önüne geçtik. Yeşil proje ve yatırımlara verdiğimiz finansal destekle, sürdürülebilir bir gelecek için en temel katkılardan birini sağlıyoruz. Bu doğrultuda ülkemiz ve sektörümüz için örnek kurum kimliğimizi başarıyla taşıyoruz. Gelecekte de sorumlu bankacılık anlayışımız doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."

Yenilenebilir Enerji, Enerji, Kömür, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi, kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliğini finanse etmeyecek - Son Dakika Ekonomi


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