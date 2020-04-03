Yapı Kredi Kültür Sanat, etkinliklerini dijital platformlarda sanatseverlerle buluşturuyor - Son Dakika

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Yapı Kredi Kültür Sanat, etkinliklerini dijital platformlarda sanatseverlerle buluşturuyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süreliğine ziyarete kapatılan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 3D sanal sergi turları ve online etkinlikleriyle dijital platformlarda sanatseverlerle buluşuyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süreliğine ziyarete kapatılan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 3D sanal sergi turları ve online etkinlikleriyle dijital platformlarda sanatseverlerle buluşuyor.
Geçmiş tarihli etkinliklerinin bir kısmının video kayıtlarını paylaşıma açan Yapı Kredi Kültür Sanat'ın gelecek tarihli bazı etkinlikleri de online olarak gerçekleştirilecek.
"Kitap Hayattır" sloganıyla yazarlarının kitap önerilerini okurlarıyla buluşturan Yapı Kredi Yayınları da sosyal medya hesaplarından yazarların kitaplarından bölümleri okurların beğenisine sunuyor.
Yapı Kredi Kültür Sanat'ın online hizmetleri kapsamında ayrıca "Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos" sergisinin yanı sıra geçmiş tarihli sergileri de yine web sitesinde 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:46 Kaynak: AA
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