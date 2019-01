Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Ocak Ayı Etkinlikleri

Türkiye'de on beş yıldır bağımsız bir topluluk olarak çağdaş dans alanında üretimini sürdüren Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Sen balık değilsin ki adlı gösterisiyle Loca'da izleyicilerle buluşuyor. Oktay Rifat'ın "Ahmet" şiirinin temelini oluşturduğu Sen balık değilsin ki, 2010'da Peniche Anaco (Fransa) ve İstanbul DansPlatform'un desteğiyle, Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda üretildi. Bugüne kadar 40'a yakın şehirde sokaklarda, parklarda, evlerde, cafelerde, derneklerde ve sahnelerde 200'den fazla sahnelendi. Her türlü mekâna ve duruma uyarlanabilen gösteri, bu niteliğiyle, her izlenişte farklı bir deneyim yaşatıyor. 15 Ocak Salı günü saat: 20:00'da Loca'da yapılacak olan gösterinin biletleri Biletix'te.

Bilim Akademisi Konferansı'nın 16 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da Loca'da düzenlediği konferansta Alt Etik/ Üst Etik konuşulacak. Toplantıda Prof. Dr. Hasan Yazıcı, toplumda göz ardı edilen üst etik sorunlarına gereken önem verildiğinde alt etik sorunlarının nasıl daha kolay çözümlenebildiği üzerinde duracak. Alt etik; herkesin doğrusunu bildiği ve yapmaktan kaçındığı, önemli bir bölümünün de yasal suç oluşturduğu davranışların yanlışlığını vurgular. Çocuk istismarı veya onay alınmadan yapılan ilaç deneyleri böyle davranışlar arasında sayılmaktadır. Üst etik ise neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda toplumsal düzlemde görüş birliğine varılamamış durumları ifade etmektedir. Örneğin gereksiz tıp hizmetleri veya yerel etik normlarını evrensel etik normlarının üzerinde tutmayı üst etik sorunları kapsamına alabiliriz.

Geleneksel Sanatlar Derneği ve Yapı Kredi Kültür Sanat işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleneksel Sanatlar Konuşmaları'nda bu ay "Geleneksel Sanatlarda Yenilik" konusu ele alınacak. Yazar Beşir Ayvazoğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği programda hem klasik hem modern tarzdaki çalışmalarıyla tanınan hat sanatçısı Doç. Dr. Savaş Çevik ve Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı konuşmacı olarak yer alacak. 17 Ocak Perşembe günü Loca'da düzenlenecek olan etkinlik saat 18:30'da.