Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi Kültür Sanat’ta “sihir”li aylar
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Yapı Kredi Kültür Sanat’ta “sihir”li aylar

11 saat önce

Yapı Kredi Kültür Sanat Galerisi, bir saatliğine yalnızca bir sergi mekanı olmaktan çıkacak ve sanatla sihrin iç içe geçtiği bir gösteriye sahne olacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta “sihir”li aylar, System.String[]

Yapı Kredi Kültür Sanat Galerisi, bir saatliğine yalnızca bir sergi mekanı olmaktan çıkacak ve sanatla sihrin iç içe geçtiği bir gösteriye sahne olacak.

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:04 
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