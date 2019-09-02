Yapı Kredi Kültür Sanat’ta “sihir”li aylar
11 saat önce
Yapı Kredi Kültür Sanat Galerisi, bir saatliğine yalnızca bir sergi mekanı olmaktan çıkacak ve sanatla sihrin iç içe geçtiği bir gösteriye sahne olacak.
Yapı Kredi Kültür Sanat Galerisi, bir saatliğine yalnızca bir sergi mekanı olmaktan çıkacak ve sanatla sihrin iç içe geçtiği bir gösteriye sahne olacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:04
Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede Şeyma Subaşı, havuzda üstsüz pozunu paylaştı Kamuya yaklaşık 15 bin personel alınacak Oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi