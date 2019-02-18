Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Şubat Ayı Etkinlikleri

22 Şubat Cuma yapılacak olan"Ender Sesler" konser dizisinde ise bu ay Korhan Erel ve Ute Wassermann'ı dinleyeceğiz.

Mine Söğüt'ün YKY'den çıkacak olan yeni öykü kitabı "Gergedan – Büyük Küfür Kitabı", yazarın bir önceki kitabı "Deli Kadın Hikâyeleri" kadar sarsıcı ve dönüştürücü bir okuma vaat ediyor. Söğüt, yeni kitabı Gergedan – Büyük Küfür Kitabı'yla yine yüksek gerilimli bir dille zihni kamçılayan öyküler kuruyor. Ancak bu kez ev içlerindeki, ailelerdeki, orta sınıf hayatlardaki, toplumsal olaylardaki öfkeyi, örselenmişliği, baskıyı ve itirazı dillendiriyor. Güncel olaylara, yaşadığımız günlere getirdiği bakış açılarıyla okurunu derinden sarsıyor. Sonra bir ateş yakıyor. Karanlık dağılıyor. Mine Söğüt, yeni kitabını 19 Şubat Salı günü saat: 18:30'da Loca'da okurlarına anlatacak. Soruları, Açık Radyo'daki Günün ve Güncelin Edebiyatı programından tanıdığımız, MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Seval Şahin soracak. Yazar, programın ardından, saat: 20:00'da YKY Beyoğlu Kitabevi'nde yeni kitabını imzalayacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Bahçeşehir Üniversitesi/BAUART işbirliğiyle düzenlenen "Ender Sesler" konser dizisi kapsamında 22 Şubat Cuma günü saat: 20:00'da Loca'da Korhan Erel ve Ute Wassermann'ı dinleyeceğiz. Ses sanatçısı, besteci ve doğaçlamacı Wassermann, kendine özgü vokal-ses dili ile tanınıyor. Beste ve doğaçlama, müzik ile performans arasındaki alanlarda gezinen Wassermann, sesini; kuş sesleri, makine sesleri ve elektronik seslerle örüyor. Wassermann'ı İstanbul seyircisi ile buluşturacak olan elektronik müzisyen ve doğaçlamacı Korhan Erel ise İstanbul deneysel müzik sahnesini takip edenlerin yabancı olmadığı bir isim. Erel, 2005'te gitarist-besteci Şevket Akıncı ile kurduğu "Islak Köpek" adlı özgür doğaçlama topluluğuyla, özgür doğaçlamayı Türkiye müzik spektrumunda daha görünür kılma yolunda önemli çalışmalar yaptı. Konserin biletleri Biletix'te.