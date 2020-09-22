Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iki yeni sergiyi izleyiciyle buluşturdu - Son Dakika

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iki yeni sergiyi izleyiciyle buluşturdu

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) sanatçı Deniz Gül'ün mekana özgü yerleştirmesi "Meydan" ile şair Lale Müldür'ün son resimlerini kapsayan "Milat" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iki yeni sergiyi izleyiciyle buluşturdu, System.String[]

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) sanatçı Deniz Gül'ün mekana özgü yerleştirmesi "Meydan" ile şair Lale Müldür'ün son resimlerini kapsayan "Milat" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasında gerçekleştirilen açılışta konuşan sanatçı Deniz Gül, "Benim için çok özel bir an bu. Burada, böyle bir binada, böyle bir kurumla birlikte sergi dediğimiz aslında bir yapı ve yapıt fikriyle beraber izleyiciyle buluşmak... Çok özlediğimiz zamanlar. O anlamda da bu duruşu sergileyebildiğimiz ve yapabildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Gül, fiziksel olarak da bir şeylerle karşılaşabilmenin hala çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Benim aslında yaklaşık on yıldır üzerinde düşündüğüm fikirler üç kişisel sergi ve üç kitapla birlikte anılıyor. 'Meydan' bu serinin son halkası. Çok uzun zamandır arada olmak, sınırda olmak, iç ve dış ikilemleri, bir şeyin görünür olması ya da olmaması, değişim içerisinde olması gibi mevzularla ilgileniyorum. Meydan sergisi bu anlamda tamamen ev içinden koptuğum ve sokağa kendimi bıraktığım nesnelerle birlikte bir sergi." diye konuştu.

İki serginin de küratörlüğünü üstlenen Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler, Lale Müldür'ün resim sergisi hakkında "Biz bu sergiyi, Türkiye'nin önemli şairlerinden Lale Müldür'ün imge dünyasını bu sefer resimlerinde keşfetmek, nasıl olur diye bir merakla, hevesle açtık. Pek çok bakımdan Müldür'ün şiirlerinde gördüğümüz imgeleri, jestleri ve renkleri resimlerinde de keşfetmek mümkün. Bir şairin yaratıcı dünyasını daha bütünlüklü olarak bize söyleyebilecek bir alan açmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Sergiler 31 Ekim'e kadar izlenebilecek

Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan bir kitabı olan "Meydan" sergisine çevrim içi etkinlikler de eşlik edecek. Deniz Gül, Derya Bayraktaroğlu, Kerem Ozan Bayraktar ve Kevser Güler'in yazıları ile Murat Aluçlu'nun fotoğraflarının yer aldığı kitabın tasarımını Ömer Ozan Erdoğan yaptı.

Yine çevrim içi etkinliklerin eşlik edeceği "Milat" sergisinin de Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan bir sergi kitabı bulunuyor. Lale Müldür'ün şiirlerinden bir seçki, Fisun Yalçınkaya'nın kendisi ile yaptığı bir röportaj ve Kevser Güler'in bir metninin yer aldığı kitabın tasarımını ise Ulaş Uğur üstlendi.

Deniz Gül'ün "Geçit", "Köpük", "Köşe", "Basamak", "Reflektör", "Hat" ve "Paket" eserlerinden oluşan "Meydan" sergisi ile Lale Müldür'ün son resimlerinden oluşan 46 eseri kapsayan "Milat" sergisi 31 Ekim'e kadar görülebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iki yeni sergiyi izleyiciyle buluşturdu - Son Dakika


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