Son Dakika › Ekonomi › Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta 3D sergi turları - Son Dakika Ekonomi
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta 3D sergi turları
25 dakika önce
Şişleri ve ekstradan hazırladığı uykulukları Bismil domatesi, biber közleme ve soğan közleme, sumaklı soğan, ayran eşliğinde yağlı ve baharatlı lavaş ekmeklerine sarıp yiyoruz.
Şişleri ve ekstradan hazırladığı uykulukları Bismil domatesi, biber közleme ve soğan közleme, sumaklı soğan, ayran eşliğinde yağlı ve baharatlı lavaş ekmeklerine sarıp yiyoruz…
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:06
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak