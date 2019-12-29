Yapı Kredi Leasing, "Türkiye'nin En İyi Leasing Şirketi" seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi Leasing, 'Türkiye'nin En İyi Leasing Şirketi' seçildi - Son Dakika Ekonomi

Yapı Kredi Leasing, "Türkiye'nin En İyi Leasing Şirketi" seçildi

6 saat önce

Yapı Kredi Leasing, finans ve iş dünyası dergisi Global Banking & Finance Review tarafından düzenlenen "Global Banking & Finance Awards 2019"da "Türkiye'nin En İyi Leasing Şirketi" seçildi.

Yapı Kredi Leasing,

Yapı Kredi Leasing, finans ve iş dünyası dergisi Global Banking & Finance Review tarafından düzenlenen "Global Banking & Finance Awards 2019"da " Türkiye'nin En İyi Leasing Şirketi" seçildi.

Yapı Kredi Leasing'den yapılan açıklamaya göre, insan ve teknoloji odağında yatırımlar yaparak farklı sektörlerden üreticilerle, distribütörlerle iş birlikleri, projeler gerçekleştiren Yapı Kredi Leasing, sektör liderliğini yıllardır elinde tutuyor.

Yapı Kredi Leasing, Global Banking & Finance Review tarafından düzenlenen "Global Banking & Finance Awards 2019"da "Türkiye'nin En İyi Leasing Şirketi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, şunları kaydetti:

"Bu ödül, çalışmalarımızın ne kadar doğru bir yönde olduğunu da teyit ediyor. Sektörümüzün lideri olarak aldığımız bu prestijli ödül için çok gururluyuz. Yapı Kredi Leasing olarak müşterilerimize fonlama altyapımızın çeşitliliği ve zenginliği nedeniyle farklı finansman imkanları sunuyoruz. Tüm çalışanlarımıza Yapı Kredi Leasing okulunda eğitim veriyoruz. Meslekte uzmanlaşmaktan yönetsel yetkinliğe kadar 3 modülden oluşan bu eğitimlerin gücü ile müşterilerimize danışmanlık ve 360 derecelik çözümler sunuyoruz. Tüm bu yeteneklerimiz bizi sektörde ön plana çıkarıyor. Daha çok yatırımcıya ulaşırken, ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunma yönündeki gayretlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek."

Yapı Kredi Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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