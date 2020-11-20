Yapı Kredi Leasing ve Yapı Kredi World'den "World Lease" ürünü - Son Dakika

Yapı Kredi Leasing ve Yapı Kredi World'den "World Lease" ürünü

20.11.2020 10:43
Yapı Kredi Leasing ve Yapı Kredi World'den

Yapı Kredi Leasing ile Yapı Kredi World tarafından hayata geçirilen World Lease ürünü sayesinde; World özelliği taşıyan tüm kredi kartlarıyla Yapı Kredi Leasing'de peşinat ve taksitler ödenebiliyor.

Yapı Kredi Leasing ile Yapı Kredi World tarafından hayata geçirilen World Lease ürünü sayesinde; World özelliği taşıyan tüm kredi kartlarıyla Yapı Kredi Leasing'de peşinat ve taksitler ödenebiliyor.

Yapı Kredi Leasing açıklamasına göre, Yapı Kredi Leasing müşterileri ayrıca, yeni ve ikinci el makine alımlarında da taksit imkanlarından faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, süreçleri kolaylaştıracak önemli bir ilki daha leasing sektörüne kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Sektör payının yanı sıra sektöre kazandırdığı yenilikler ve dijitalleşme alanındaki faaliyetleriyle de sektör lideri Yapı Kredi Leasing olarak KOBİ'lerin ülke ekonomisinde son derece önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleyip, en iyi şekilde desteklediklerini aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Ülke genelindeki yaygın bölge ağımız, web ve mobil altyapımız, sahada aktif rol alan ekibimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını ilk elden öğrenerek kendilerine uygun çözümler üretiyoruz. Yeni ürünümüz World Lease ile leasing geri ödemelerinde alternatif ödeme seçeneği sunarak müşterilerimizin yanında yer alırken aynı zamanda sektörümüze de zenginlik katacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürünlerle müşterilerimize destek olmaya devam edeceğiz.

Leasingin tüm imkanlarını müşterilerimize sunarak Türkiye ekonomisine can veren her ölçekte kuruma değer katmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz her faaliyette odağımıza müşterilerimizi koyuyoruz. Onların beklentileri ve değişen dünyanın gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yenilikler, hizmetlerimizi daha geniş bir müşteri tabanına ulaştırmamızı sağlıyor. Sektörü büyütme hedefimiz doğrultusunda daha fazla müşteriye dokunmak için aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Yapı Kredi Bankası, LEASİNG, Torun, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi Leasing ve Yapı Kredi World'den 'World Lease' ürünü - Son Dakika Ekonomi


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