Yapı Kredi, MARKA Konferansı'na sanatla damga vuracak - Son Dakika
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Yapı Kredi, MARKA Konferansı'na sanatla damga vuracak

7 saat önce

Yapı Kredi World, 18 yıldır ana sponsorluğunu gerçekleştirdiği MARKA Konferansı'na sanatla damga vuracak.

Yapı Kredi, MARKA Konferansı'na sanatla damga vuracak, System.String[]

Yapı Kredi World, 18 yıldır ana sponsorluğunu gerçekleştirdiği MARKA Konferansı'na sanatla damga vuracak. Sanatçı Halil Altındere'nin etkinlik için özel olarak ürettiği polis limuzini ilk defa izleyiciyle bir araya gelecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 20 yıl önce iş dünyasını marka kavramıyla tanıştıran MARKA Konferansı 18 ve 19 Aralık'ta Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek.

Var olduğu ilk günden beri İstanbul'dan ilham alan ve kozmopolit, dinamik, renkli, yenilikçi, farklı görüş ve inançları kucaklayan karakteriyle İstanbul'a çok benzeyen MARKA Konferansı'nın bu yılki teması "İstanbul" olarak belirlendi.

Konferans 18 yıldır ana sponsor olarak destek veren Yapı Kredi World, katılımcılara yine ilham kaynağı olacak. Yapı Kredi'nin 75. yılı vesilesiyle, Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda sunduğu Abrakadabra Sergisi ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı Halil Altındere, gazeteci Çınar Oskay moderatörlüğünde "Şimdi Bu Topraklarda Yaşama Zamanı" adlı konuşmasıyla katılımcılarla buluşacak.

Altındere, son dönemde katıldığı uluslararası sergiler ve Abrakadabra sergisi ile ilgili detayları da konuşmasında paylaşacak.


Abrakadabra Sergisi'nden özel seçkiler sergilenecek

Gündelik hayattan nesneleri dönüştürerek ürettiği heykellerle izleyiciye farklı bir deneyim sunan Altındere, konferansta sergilenmek üzere eserlerinden özel bir seçki de hazırladı.

Altındere, Yapı Kredi özel alanında 2 gün boyunca sergileyeceği "Half Assistant", "Hat of Houdini" ve "Magic Piano" eserleriyle katılımcılara keyifli vakit geçirecekleri bir ortam sunacak.

Halil Altındere'nin heykelleri Yapı Kredi özel alanında yer alırken, bu etkinlik için özel olarak ürettiği ve ilk defa izleyiciyle bir araya gelecek polis limuzini de Çırağan Palace Kempinski'nin bahçesinde katılımcıları karşılayacak.

Yapı Kredi koleksiyonunun en değerli eserlerinden olan ve Avusturya Düşesi tarafından sekiz adet sipariş edilen Francesco Casanova'nın "Viyana Kuşatması" (1750) adlı eseri de Yapı Kredi özel alanında sergilenecek. Bu esere Altındere'nin hiperrealistik silikon "Sleeping Museum Guard" adlı heykeli de alanda eşlik edecek.

Yapı Kredi'nin kurucusu Kazım Taşkent tarafından New York'tan satın alınıp getirilen bu eser, banka koleksiyonundaki en eski tarihli eserlerden biri olma özelliğine sahip.


"İstanbul'a Tat Katanlar"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ile Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğuş Hospitality Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nafiz Karadere "İstanbul'a Tat Katanlar" konuşmasında Yapı Kredi ve d.ream iş birliğini ele alarak İstanbul'a nasıl değer kattıklarını anlatacaklar.

Bomontiada'nın, Yapı Kredi bomontiada'ya dönüşümünün hikayesinden bahsedecek olan Ülgen ve Karadere, gastronomi turizmi hakkında görüşlerini de paylaşacak.


Ayrıca konferans boyunca Crystal ve d.ream iş birliğinin hayat bulacağı standda şef Fabio Brambilla lezzetleri katılımcılara sunulacak.

Yapı Kredi Bankası, Altındere, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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