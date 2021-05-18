Yapı Kredi Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor - Son Dakika

Yapı Kredi Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor

18.05.2021 09:11
Yapı Kredi Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor, System.String[]

1992 yılında kurulan Yapı Kredi Müzesi, yenilenen teşhirini "Koleksiyonlardan Bir Seçki" temasıyla 18 Mayıs Müzeler Haftası'nda tarihe ve sanata ilgi duyan ziyaretçilerle buluşturuyor.

1950'lerin başında oluşturulmaya başlanan ve zaman içinde zenginleşen Yapı Kredi koleksiyonları, 1992 yılında kurulan Yapı Kredi Müzesi'nde korunmaya ve sergilenmeye başlanmıştı.

18 Mayıs Müzeler Haftası'nda yenilenen teşhiriyle açılacak olan Yapı Kredi Müzesi'nin koleksiyonları numismatik ve etnografik olmak üzere iki ayrı bölümde korunuyor. Dolayısıyla yeni teşhirde de müze mekânı iki ana bölümde gezilebiliyor. Müzede farklı dönemlere ait sikkeler, tombaklar, gümüş eşyalar, cep saatleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyalar yeni içerik ve modern bir müze tasarımıyla ziyaretçilere sunuluyor.

Lidya'dan Günümüze Paranın Yolculuğu

Yapı Kredi Müzesi sikke koleksiyonu hacimsel ve bilimsel açıdan dünyanın önemli özel koleksiyonları arasında yer alıyor. 55 bin parçadan oluşan sikke koleksiyonu sayesinde, MÖ 7. yüzyılda parayı keşfeden Lidyalılardan günümüze tarihin bütün katmanlarını kronolojik ve kesintisiz olarak takip etmek mümkün.

Koleksiyonun büyük bölümünün geldiği Anadolu coğrafyası, tarihin farklı dönemlerine damgasını vuran; krallıklara, şehir devletlerine ve imparatorluklara ev sahipliği yapan nadir coğrafyalardan biri. Yapı Kredi sikke koleksiyonu bu uygarlıkların 2600 yıllık politik, ekonomik ve kültürel yönlerinin izlenebildiği nadir koleksiyonlardan. Sikke koleksiyonu içinden seçilen 250 adet elektron, altın, gümüş ve bakır sikke ile paranın tarihsel yolculuğu müze ziyaretçilerine aktarılıyor.

Metal Külçeden Blockchain Teknolojisine Uzanan Yolculuk

Yapı Kredi Müzesi'nin yeni teşhirine özel hazırlanan, ziyaretçilerin tarihöncesi çağlardan günümüze paranın yolculuğunu, sikkeden önceki alışveriş alışkanlıklarını, sikkenin para kavramı içindeki yerini, para reformlarını, finans tarihindeki sıçrama ve kırılma noktalarını görebilecekleri bir zaman çizelgesi de yer alıyor. Paranın yaklaşık 5 bin yıllık yolculuğunun verildiği zaman çizelgesinde ziyaretçiler sikkenin icadından önce kullanılan metal külçelerden blockchain teknolojisine ve kripto paraların kullanımına uzanan tarihsel süreci kronolojik olarak takip edebiliyorlar.

Atatürk Hatıraları

Yapı Kredi Müzesi mekanının bir bölümü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyaların, video ve fotoğraflarının gösterimine ayrıldı. Müze koleksiyonunda muhafaza edilen Atatürk'e ait eşyalar mekanda oluşturulan özel bir bölümde ziyaretçilere sunuluyor. Müzede, Kâzım Taşkent'in Mustafa Kemal Atatürk'e hediye ettiği köstekli cep saati ve Ürdün Kralı'nın hediye ettiği altın kaplama sigara kutusu da yer alıyor. Bu bölüm Yapı Kredi Tarihi Arşivi'nden ödünç alınan Atatürk'e ait zarf açacağı, divit, farklı zaman ve mekanlarda çekilmiş fotoğraf ve video görüntüleriyle de destekleniyor.

Konsept ve temasını müze müdürü Nihat Tekdemir'in belirlediği yeni teşhirin bilimsel danışmanlığı Prof. Dr. Oğuz Tekin, tasarım ve uygulaması ise Sergikur tarafından yapıldı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık web sitesi üzerinden ulaşılabilecek 3D sanal müze turunun da yakında ziyarete açılacağı belirtiliyor.

Yapı Kredi Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor

Mustafa Kemal Atatürk, 18 mayıs, Kredi, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yapı Kredi Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor - Son Dakika


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