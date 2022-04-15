Yapı Kredi Müzesi, 30. yılını "Ölümsüz Yüzler" sergisiyle kutlayacak - Son Dakika
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Yapı Kredi Müzesi, 30. yılını "Ölümsüz Yüzler" sergisiyle kutlayacak

15.04.2022 21:13
Yapı Kredi Müzesi, 30. yılını "Ölümsüz Yüzler" sergisiyle kutlayacak

Yapı Kredi Müzesi, kuruluşunun 30. yılında Uluslararası Müzeler Günü'ne özel düzenlenen "Ölümsüz Yüzler" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturacak.

Yapı Kredi Müzesi, kuruluşunun 30. yılında Uluslararası Müzeler Günü'ne özel düzenlenen "Ölümsüz Yüzler" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturacak.

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 18 Mayıs 2022 Uluslararası Müzeler Günü'nün teması "Müzelerin Gücü" olarak belirlenmişti. Bu temadan ilham alınarak hazırlanan sergi, 16 Mayıs'ta açılacak.

Sergi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonlarından seçilen mermer heykeltıraşlık eserleri ile Yapı Kredi Müzesi koleksiyonunda yer alan portre betimli sikkeleri bir araya getiriyor.

Sergilenen eserlerin hükümdar, tanrı, tanrıça ve kahraman betimleri olmak üzere üç ana grupta sunulduğu sergide, ayrıca mitolojik karakterler ve gerçek kişilerin yanı sıra sanat eserleriyle unutulmayan yontucu ve darpçıların da hikayesi ele alınıyor.

Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat'ın birinci katındaki Yapı Kredi Müzesi'nde yerleştirilen sergi, 27 Kasım'a kadar ücretsiz görülebilecek.

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İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 18 mayıs, Mayıs, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı Kredi Müzesi, 30. yılını 'Ölümsüz Yüzler' sergisiyle kutlayacak - Son Dakika


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