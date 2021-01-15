Yapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık tahvil ihracına 6 kattan fazla talep - Son Dakika

Yapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık tahvil ihracına 6 kattan fazla talep

15.01.2021 15:01
Yapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık tahvil ihracına 6 kattan fazla talep, System.String[]

Yapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına 6 kattan fazla talep geldi.

Yapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına 6 kattan fazla talep geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi.

10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihraca, ihraç tutarının 6 katından fazla talep gelirken, faiz oranı yüzde 7,875 oldu. Dünyanın dört bir yanından, 230'dan fazla yatırımcının katıldığı sermaye benzeri tahvil ihracı işlemi, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi'ye duyulan güvenin bir göstergesi olarak nitelendirildi.

3,2 milyar dolarlık yoğun talep

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına 3,2 milyar dolarlık talep geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir yıldan bu yana Türkiye'den ihraç edilen ilk sermaye işlemine büyük başarıyla imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Küresel çapta daha önce hiç yaşamadığımız kadar zor bir dönemde sağladığımız bu kaynakla, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi'ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk. Bu başarılı işlemin, sektörde dikkate değer bir referans olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, ülkemiz ekonomisine ve milletimize sınırsız hizmet sunmak için her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışımızla önümüzdeki dönemde de farklı finansal araçları da kullanarak ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz."

Türkiye, Kredi, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık tahvil ihracına 6 kattan fazla talep - Son Dakika


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