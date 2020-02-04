Yapı Kredi'nin aktifleri 411 milyar TL'yi geçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'nin aktifleri 411 milyar TL'yi geçti - Son Dakika Ekonomi

Yapı Kredi'nin aktifleri 411 milyar TL'yi geçti

13 dakika önce

Yapı Kredi'nin 2019 yılında ülke ekonomisine sağladığı kaynak 319 milyar TL olurken, aktifleri 411 milyar lirayı aştı.

Yapı Kredi'nin aktifleri 411 milyar TL'yi geçti, System.String[]

Yapı Kredi'nin 2019 yılında ülke ekonomisine sağladığı kaynak 319 milyar TL olurken, aktifleri 411 milyar lirayı aştı. Konsolide net kar ise 3.6 milyar TL oldu.

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:32 
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