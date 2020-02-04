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Yapı Kredi'nin aktifleri 411 milyar TL'yi geçti
13 dakika önce
Yapı Kredi'nin 2019 yılında ülke ekonomisine sağladığı kaynak 319 milyar TL olurken, aktifleri 411 milyar lirayı aştı.
Yapı Kredi'nin 2019 yılında ülke ekonomisine sağladığı kaynak 319 milyar TL olurken, aktifleri 411 milyar lirayı aştı. Konsolide net kar ise 3.6 milyar TL oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:32
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