Yapı Kredi'nin Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik dizisi başladı - Son Dakika

Yapı Kredi'nin "Code.YapıKredi" programı kapsamında düzenlediği Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik dizisi, teknolojinin farklı alanlarına ilgi duyan izleyiciler ile alanında uzman kişileri bir araya getirmeye bu yıl da devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, serinin bu yılki ilk halkasında "Sakin Teknoloji Trendi: Biraz Yavaşlasak Mı?" ile teknolojinin sosyal ve kültürel hayata etkileri ele alındı.

Hakan Akben'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, sakin teknoloji (slow tech) kavramı marka danışmanı Ahmet Kırtok, teknoloji girişimcisi Çiğdem Öztabak ve reklamcı Gökhan Yücel ile tartışıldı. Etkinlik, Yapı Kredi'nin YouTube kanalı ve Facebook hesabından da canlı yayınlandı.

İzleyici katkısının açık olduğu Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik serisi, teknoloji, dijital dünya ve yapay zekaya konusunda alanında uzmanlaşmış kişileri izleyicilerle buluşturmaya gelecek dönemde de devam edecek.