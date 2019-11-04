Yapı Kredi'nin konsolide net karı 3 milyar 337 milyon

Yapı Kredi'nin, yılın ilk 9 ayında konsolide aktif büyüklüğü 396,9 milyar TL, net karı ise 3 milyar 337 milyon TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yılın ilk 9 ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerde özel bankaların üzerinde bir performans göstererek ülke ekonomisine 311 milyar TL kaynak sağladı.

Aynı dönemde konsolide bazda toplam nakdi kredi hacmi 222,4 milyar TL olarak gerçekleşen bankanın, toplam müşteri mevduatı hacmi yüzde 7 artışla 214,4 milyar TL'ye yükseldi.

Yapı Kredi, yılbaşından bu yana sürdürülebilir gelir yaratımı ve disiplinli maliyet yönetimine odaklanmaya devam etti.

Karşılık öncesi kar rakamı aynı dönemde yüzde 18 artış göstererek 10 milyar 167 milyon TL seviyesine ulaştı. Yılın ilk 9 ayında bankanın konsolide aktif büyüklüğü 396,9 milyar TL, net karı ise 3 milyar 337 milyon TL olarak gerçekleşti.

"Yapı Kredi olarak güçlü likidite yapımızı daha da sağlamlaştırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın kuruluşunun 75. yılında da Hizmette Sınır Yoktur anlayışıyla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü belirtti.

Erün, "Ana hissedarlarımızdan aldığımız destek, güçlü likidite yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımızdan aldığımız güçle yılın ilk dokuz ayında da yüksek bir performans gösterdik. Bu dönemde Türkiye ekonomisine 311 milyar liralık kaynak sağladık. Konsolide aktif büyüklüğümüz ise 396,9 milyar lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin bu dönemde de güçlü bilanço yönetimine devam ettiğini belirten Erün, şöyle devam etti:

"Yapı Kredi olarak güçlü likidite yapımızı daha da sağlamlaştırdık. Yılın ilk dokuz ayında aldığımız toplam 1.980 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalarda ülkemize ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni bir kez daha teyit ettik. Yılın ikinci yarısında alınan sendikasyon kredileri arasında en yüksek katılımcıya sahip işleme imza attık. Bununla birlikte, yıl boyunca hayata geçirdiğimiz sermayemizi destekleyici ihraçlar ve içsel sermaye yaratımı sayesinde konsolide sermaye yeterlilik rasyomuzu 2018 yılı sonuna göre 185 baz puan artış ile yüzde 16,7 seviyesine yükselttik."

Müşteri odaklı bankacılık anlayışı doğrultusunda ihracatı ve en önemli hedef olan ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Erün, "Nakdi kredilerimiz 222,4 milyar TL olarak gerçekleşti ve bu alanda özel bankalar arasındaki pazar payımız yüzde 16,9'a çıktı. Kredi Garanti Fonu kapsamında kullandırdığımız kredi hacmi 10,2 milyar TL olurken, toplam müşteri mevduatımız ise yıl sonuna göre yüzde 7'lik büyüme ile 214,4 milyar TL'ye ulaştı. Böylelikle özel bankalar arasında mevduat pazar payımız yüzde 15,4 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin insanı merkeze alan dijital bankacılık odaklı yaklaşımının ve bu alandaki yatırımların devam ettiğini de kaydeden Erün, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknolojiyi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve deneyimini zenginleştirecek şekilde iş süreçlerimize entegre etmeyi sürdürüyoruz. Dijital bankacılık alanındaki çalışmalarımız neticesinde son 1 yılda aktif dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı yüzde 18, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 22 arttı.

Diğer yandan, kartlı ödeme sistemlerinin bir numaralı markası World ile kredi kartları alanındaki tarihsel liderliğimize 31 yıldır devam ediyoruz. Kredi kartı alacak bakiyesinde yüzde 19,4'lük pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Sektörlerinin lider kurumları Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring ve Yapı Kredi Yatırım'ın yanı sıra tüm iştiraklerimiz ile birlikte güçlü, sağlıklı bir şekilde büyüyoruz."

Yapı Kredi'nin sadece ekonomi alanında değil kuruluş misyonu doğrultusunda eğitim, kültür ve sanat alanında da topluma katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Erün, kültür ve sanat alanında çalışmalarına 75. yılllarında da aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Erün, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında Fame Müzikali'nden David Garrett'a dünyaca ünlü müzisyen ve grupları ülkemizde sanatseverlerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, hem Yapı Kredi Kültür Sanat hem de Yapı Kredi bomontiada'da 2019 yılının başından bu yana 75. yaşımız dolayısıyla birbirinden ilgi çekici konularda sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Yapı Kredi Koleksiyonları'ndan çok değerli eserlerle oluşturulan sergileri farklı illerde insanımızla buluşturuyoruz. Özetle, kuruluşumuzun 75. yılını kutladığımız 2019 yılında da ekonomi, eğitim ve kültür sanat alanlarında sınırları kaldırmak ve ülkemize katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."