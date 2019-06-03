Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi’nin yapay zeka temelli projesine uluslararası ödül
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Yapı Kredi’nin yapay zeka temelli projesine uluslararası ödül

13 dakika önce

Yapı Kredi, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı alanlarına entegre ettiği FOCA projesi ile dünyanın en prestijli finans yayınlarından Global Finance'in "Innovators 2019" ödüllerinde "Kurumsal Finans" kategorisinde ödül aldı.

Yapı Kredi’nin yapay zeka temelli projesine uluslararası ödül, System.String[]
Yapı Kredi, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı alanlarına entegre ettiği FOCA projesi ile dünyanın en prestijli finans yayınlarından Global Finance'in "Innovators 2019" ödüllerinde "Kurumsal Finans" kategorisinde ödül aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:38 
Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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