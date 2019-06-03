Yapı Kredi’nin yapay zeka temelli projesine uluslararası ödül
13 dakika önce
Yapı Kredi, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı alanlarına entegre ettiği FOCA projesi ile dünyanın en prestijli finans yayınlarından Global Finance'in "Innovators 2019" ödüllerinde "Kurumsal Finans" kategorisinde ödül aldı.
Yapı Kredi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:38
, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı alanlarına entegre ettiği FOCA projesi ile dünyanın en prestijli finans yayınlarından Global Finance'in "Innovators 2019" ödüllerinde "Kurumsal Finans" kategorisinde ödül aldı.
Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor
Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!
Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü