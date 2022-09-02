Yapı Kredi'ye "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülü - Son Dakika
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Yapı Kredi'ye "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülü

02.09.2022 14:28
Yapı Kredi'ye "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülü

Yapı Kredi Özel Bankacılık, International Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülünü kazandı.

Yapı Kredi Özel Bankacılık, International Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde " Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülünü kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi özel bankacılık ile tanıştıran Yapı Kredi Özel Bankacılık, müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

Özel bankacılık alanındaki liderliğini sürdüren Yapı Kredi Özel Bankacılık, İngiltere'nin önde gelen finans yayınlarından biri olan International Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu.

"Müşterilerimize sınırsız hizmet sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak müşterilerinin hayatlarına her alanda değer kattıklarını ve işlerini kolaylaştırdıklarını belirtti.

Türkiye'de özel bankacılığı hayata geçiren ilk banka olarak özel bankacılık müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduklarına vurgu yapan Ülgen, "Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerimizin finansal ve finansal olmayan her türlü varlıklarını profesyonelce yönetiyor ve birikimlerini en iyi şekilde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankanın faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Ülgen, "Sürekli olarak geliştirdikleri geniş hizmet ağımızla beraber, sektörlerinde Türkiye'nin en büyüklerinden olan ve başarıları dünya çapında tescillenmiş iştiraklerimiz Yapı Kredi Portföy ve Yapı Kredi Yatırım ile koordineli şekilde çalışarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde karşılıyoruz. Müşterilerimize, yatırımlarını uzun vadeli bir bakış açısıyla ve doğru portföy çeşitlendirmesiyle değerlendirmeleri konusunda destek oluyor, aynı zamanda dijital yatırımlarımız sayesinde müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak en pratik çözümleri geliştiriyoruz.

Bununla birlikte, çeşitli risk ve getiri beklentisine sahip müşteri profillerine hitap eden, farklı içerik ve stratejilere sahip yatırım fonları ile dünyadaki trendleri takip ederek ürün portföyümüzü genişletmeyi sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Ülgen, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 15 Özel Bankacılık merkezinde birikimlerini yatırım ürünleri ile değerlendirmek isteyen yüksek finansal varlığa sahip müşterilerine, deneyimli portföy yönetmenleri aracılığıyla hizmet verdiklerine değinerek, "Müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda her detayı düşünerek bu sene özel bankacılık merkezilerimizi de yenilemeye başladık.

Portföy yönetmenlerimizin çalışma ortamlarını iyileştirdik. Sağlıklı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir malzemeler kullanmaya özen gösterdik. Yenilenen konseptimizi tüm özel bankacılık merkezlerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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