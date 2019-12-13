Yapı Kredi Portföy'den Makroekonomik Beklentiler paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yapı Kredi Portföy'den Makroekonomik Beklentiler paneli - Son Dakika

Yapı Kredi Portföy'den Makroekonomik Beklentiler paneli

6 saat önce

Yapı Kredi Portföy, CFA Society'nin gelenekselleşmiş yeni yıl Makroekonomik Beklentiler paneline ev sahipliği yaptı.

Yapı Kredi Portföy'den Makroekonomik Beklentiler paneli, System.String[]

Yapı Kredi Portföy, CFA Society'nin gelenekselleşmiş yeni yıl Makroekonomik Beklentiler paneline ev sahipliği yaptı.


Yapı Kredi açıklamasına göre, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir patikaya oturması için orta ve uzun vadeli çözüm önerilerinin konuşulduğu panelin moderatörlüğünü Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü Onursal Yazar üstlendi.


Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ufuk Akçiğit, Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü Başkanı Selva Demiralp ve Ekonomist Murat Üçer'in görüşlerini belirttiği 2020 Makroekonomik Beklentiler Paneli'nde Türkiye ekonomisinin gidişatıyla ilgili önemli tespitlerde bulunuldu. Panelde, Selva Demiralp ve Murat Üçer, Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili göstergeleri değerlendirerek orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisi için önerilerini paylaştı.

Almanya, İtalya ve ABD ekonomisi hakkında gerçekleştirdiği araştırmalarda elde ettiği verileri paylaşan Ufuk Akçiğit ise bu veriler ışığında verimliliğin son yıllarda azalmasıyla ile ilgili tespitlerini dinleyiciler ile paylaştı.

Yapı Kredi Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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