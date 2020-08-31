Yapı Kredi Portföy, "Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" seçildi

Yapı Kredi Portföy, 2020 yılı için Global Brands dergisi tarafından " Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" seçildi.

Yapı Kredi Portföy'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, sektörün öncü şirketlerinin başında geldiklerini ve Yapı Kredi Portföy'ün her sene artan müşteri memnuniyeti ile ulusal ve uluslararası arenada daha fazla takdir gördüğünü belirtti.

Peker, Yapı Kredi Portföy olarak en büyük hedeflerinin müşterilerinin, yüksek güven ile yatırımlarını emanet edebilecekleri bir portföy yönetimi hizmeti sunmak olduğunu bildirdi.

Müge Peker, "Her sene artan müşteri memnuniyeti ile hedefimize ulaştığımızı görmek bizleri çok memnun ediyor. Kurumsal ve bireysel müşterilere yönelik kurulmuş 35 yatırım ve serbest fon, 26 emeklilik fonu ve kişiye özel yatırım modellerinden oluşan iş hacmimiz ile yaklaşık 39 milyar TL'lik varlığı yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Global Brands tarafından tüm süreçlerinin titizlikle değerlendirildiğine işaret eden Peker, "İnovasyon, kalite, marka yönetimi, portföy yönetimi süreçlerimiz, getiriler ve müşteri hizmetleri alanlarındaki üstün başarımız sonucunda bu önemli ödüle layık görüldük. Tüm bu kriterlerde yüksek performans sergilememiz, müşterilerimizin bizlere duyduğu güveni teyit ederken, önümüzdeki yıllarda da daha fazlasını başarmak adına bizlere motivasyon kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.