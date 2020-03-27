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Yapı Kredi TBB'nin kredi protokolüne katıldı
6 saat önce
Yapı Kredi, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) bugün duyurduğu ve 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan Hazine destekli, KGF kefaletli "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve...
Yapı Kredi, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) bugün duyurduğu ve 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan Hazine destekli, KGF kefaletli "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerine katılacağını açıkladı.
Yahı Kredi'nin açıklamasında, "Banka, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 23 Mart tarihinde de ekonomik destek paketi açıklamıştı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:00 Kaynak: DHA
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