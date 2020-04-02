Yapı Kredi tüm çağrı merkezini eve taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi tüm çağrı merkezini eve taşıdı - Son Dakika Ekonomi

Yapı Kredi tüm çağrı merkezini eve taşıdı

6 saat önce

Yapı Kredi'nin üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1.400'e yakın çalışanının tamamı koronavirüs önlemleri kapsamında evden hizmet vermeye başladı.

Yapı Kredi tüm çağrı merkezini eve taşıdı, System.String[]

Yapı Kredi'nin üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1.400'e yakın çalışanının tamamı koronavirüs önlemleri kapsamında evden hizmet vermeye başladı.


Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, banka, küresel çapta tüm yaşamı etkileyen salgınla ilgili süreçte, çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanan geniş tedbirlere paralel olarak pek çok koruyucu önlemi hayata geçirdi. Bu kapsamda bankanın toplam üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1400'e yakın çalışanının tamamı evden hizmet veriyor.

Çalışanları ve toplum sağlığını düşünerek, 23 Mart'tan beri şubelerinde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren ve dönüşümlü çalışma sistemine geçen Yapı Kredi'nin şube yoğunluğu önceki haftalara göre yüzde 60'ın üzerinde azaldı. Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne yapılan aramalar ise yüzde 40 yükseldi. Banka, müşterilerinin birçok talebine, evden hizmet modeline geçen çağrı merkezi kanalıyla çözüm sunmaya ve şubelere de destek vermeye devam ediyor.


Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne öncelik


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, tüm sektörde çağrı merkezlerinden verilen hizmetlere talebin arttığını belirterek, kendilerinin de bu dönemde müşterilerine her kanaldan hizmet sunmak ve destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Bu dönemde özellikle çağrı sayısı çok artan çağrı merkezi aracılığıyla kesintisiz hizmetlerini sürdürdüklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra, 65 yaş üstü müşterilerimiz ve bu dönemde gece gündüz demeden bizler için çalışan sağlık çalışanlarımız için kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir sistemi de başlattık. Yeni sistem sayesinde Çağrı Merkezimizi kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü müşterilerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ve hızla ulaşabiliyor."

Doğan, müşterilerine ihtiyaç duydukları tüm desteği kesintisiz vermeye çalışırken, çalışanların sağlığı için de pek çok önlemi hayata geçirdiklerini belirterek, " Çayırova, İzmir ve Samsun'da bulunan çağrı merkezlerimizdeki 1400'e yakın çalışma arkadaşımız evden çalışma sistemine geçti. Gerekli testleri sağladıktan sonra var olan altyapımızla bu adımı atarak çalışanlarımızın güvenli bir ortamda işlerini sürdürdüklerinden emin olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

600'ün üzerinde bankacılık işlemi dijitalde


Doğan, salgın nedeniyle müşterileri, bankacılık işlemlerini evden ve uzaktan yapmaya teşvik ettiklerini, Yapı Kredi Çağrı Merkezi, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM'lerle kesintisiz hizmet sunduklarını belirterek, "Halihazırda 600'ün üzerinde bankacılık işlemi dijital kanallardan yapılabiliyor. Salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı martta, dijital kanallarımızda gerçekleştirilen işlemlerin hacmi yüzde 6 arttı. Bankanın mobil uygulamasını kullanmaya başlayan yeni müşterilerin adedi ise önceki aylara göre yüzde 13 yükseldi. Yapı Kredi, hayata geçirdiği yeni hizmet modeliyle şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil üzerinden 'Görüntülü İşlem Asistanları' ile banka müşterisi olma imkanı sağlamaya da devam ediyor. Bu kapsamda martta bankanın dijital kanallardan yeni müşteri kazanımı da yüzde 36 arttı." ifadelerini kullandı.

Doğan, bu kanallardan yapılan bankacılık işlemleriyle ilgili olarak müşterilere destek amaçlı pek çok uygulamayı devreye aldıklarını belirterek, müşterilere ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini hızla ve kolayca yapmaları için destek olmaya ve gereken her ilave karar ve önlemi hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yapı Kredi Bankası, Sağlık Bakanlığı, 23 Mart, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:52 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma Koronavirüs hastası ağlayarak yalvardı: Evden çıkmayın
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü, Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama         
17:03
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardımcı olun Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardımcı olun         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi         
16:12
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı         
16:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir         
16:08
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı         
16:05
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar         
16:05
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek         
16:02
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi         
15:49
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı         
15:43
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı         
15:40
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı         
15:32
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı         
15:27
Neymar'ın eski sevgilisi, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti Neymar'ın eski sevgilisi, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti         
15:26
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı         
15:22
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor         
15:15
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi         
15:14
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu         
15:12
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet         
15:06
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu         
15:06
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı         
14:56
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 17:12:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapı Kredi tüm çağrı merkezini eve taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]