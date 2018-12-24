Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi, Türk Telekom'a ortak oldu

Yapı Kredi, Türk Telekom'a ortak oldu

52 dakika önce

Yapı Kredi, Türk Telekom'a kredi veren bankalarca kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi'ne yüzde 4,9 pay ile iştirak etti.

Yapı Kredi, Türk Telekom'a ortak oldu, System.String[]
Yapı Kredi, Türk Telekom'a kredi veren bankalarca kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi'ne yüzde 4,9 pay ile iştirak etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:08 

Türk Telekom, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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