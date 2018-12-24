Yapı Kredi, Türk Telekom'a ortak oldu
52 dakika önce
Yapı Kredi, Türk Telekom'a kredi veren bankalarca kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi'ne yüzde 4,9 pay ile iştirak etti.
Yapı Kredi, Türk Telekom'a kredi veren bankalarca kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi'ne yüzde 4,9 pay ile iştirak etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:08
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