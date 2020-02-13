Yapı Kredi'ye Karbon Saydamlık Projesi'nden "en yüksek not" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'ye Karbon Saydamlık Projesi'nden 'en yüksek not' - Son Dakika Ekonomi

Yapı Kredi'ye Karbon Saydamlık Projesi'nden "en yüksek not"

6 saat önce

Yapı Kredi, Londra merkezli, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) 2019 yılında yaptığı raporlamayla, su programı notunu B'den A-'ye çıkararak Türkiye finans sektöründeki "en yüksek notu" aldı.

Yapı Kredi'ye Karbon Saydamlık Projesi'nden

Yapı Kredi, Londra merkezli, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) 2019 yılında yaptığı raporlamayla, su programı notunu B'den A-'ye çıkararak Türkiye finans sektöründeki "en yüksek notu" aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi ayrıca, iklim değişikliği notunu da C'den B'ye çıkararak büyük bir gelişim kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde toplumumuzun sosyal ve ekonomik refahına uzun vadeli fayda sağlayacak pek çok öncü çalışmaya imza atmaya devam ediyoruz. 2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne kurucu imzacı olarak katılarak sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Geçtiğimiz günlerde sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyümüze bir yenisini ekleyerek yenilenebilir enerji projelerinde kullanılacak 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdik. Son olarak ise CDP'den, su programı notumuzu B'den A-'ye çıkararak Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu almanın ve iklim değişikliği notumuzu C'den B'ye çıkararak önemli bir aşama kaydetmenin gururunu yaşadık. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edecek, toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren, sınırları kaldıran hizmetler sunmayı sürdüreceğiz."

Yapı Kredi Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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