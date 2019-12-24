Yapı Kredi, yeni yıl ağacıyla 30 okula destek olacak - Son Dakika
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Yapı Kredi, yeni yıl ağacıyla 30 okula destek olacak

6 saat önce

Yapı Kredi tarafından kitaplardan kurulan dev yeni yıl ağacı, 30 okula destek olacak.

Yapı Kredi, yeni yıl ağacıyla 30 okula destek olacak, System.String[]

Yapı Kredi tarafından kitaplardan kurulan dev yeni yıl ağacı, 30 okula destek olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Genel Müdürlüğü ve Yapı Kredi Bankacılık Üssü'nde her yıl geleneksel olarak kurulan dev yılbaşı ağacı, yıl kitaplardan oluşturuldu.

Yapı Kredi tarafından satın alınan 10 bin kitap, 31 Aralık'tan sonra 20 ilkokul, 4 ortaokul ve 6 lise olmak üzere 30 okula gönderilecek. Yapı Kredi çalışanlarının da katkılarıyla bu sayı daha da artacak.

Ayrıca, bu yılbaşı döneminde ise Banka, Genel Müdürlük Binası ve Bankacılık Üssü'nün kapılarını sivil toplum kuruluşlarına açarak rengarenk bir yılbaşı panayırı düzenledi.

Genel Müdürlük ve Bankacılık Üssü'nde aralarında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Deniz Temiz Derneği'nin de (TURMEPA) bulunduğu 18 sivil toplum kuruluşu stant açarken, Yapı Kredi Gönüllüleri de destekledikleri STK'ların standında görev aldı.

Yapı Kredi çalışanları da bu yılbaşında sevdiklerine vermek istedikleri hediyeleri 5 gün boyunca bu stantlarda sergilenen ürünlerden seçti.

Yapı Kredi Bankası, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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