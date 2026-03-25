Yapı Kredi\'den yeni müşterilere geri ödemesiz 20.000 TL fırsatı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Kredi, yeni müşterilerine özel 16-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli toplamda 20.000 TL’ye varan geri ödemesiz nakit kazandırıyor. Hem kredi kartı hem de hesap açarak kazanabileceğiniz bu kampanyadan yararlanmak isterseniz işte detaylar...

16-31 Mart 2026 tarihleri arasında "SINIRSIZ20BIN" referans koduyla Yapı Kredi Mobil üzerinden sadece birkaç adımda müşteri olarak birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Kredi kartı başvurusu ve sınırsız hesap açılışı gibi basit adımları takip ederek bütçenize nefes aldıracak bu fırsattan yararlanmak için okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kampanyadan nasıl yararlanırım?

  • Öncelikle telefonunuza Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirin ve ana ekranda bulunan "Yapı Kredi Müşterisi Ol" butonuna tıklayarak süreci başlatın.
  • Müşteri olma formunda yer alan referans kodu alanına "SINIRSIZ20BIN" kodunu yazın.
  • Uygulama üzerinden bir banka temsilcisi ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek bankanın yeni müşterisi olun.
  • Müşterilik süreciniz tamamlandıktan sonra uygulama içinden bireysel kredi kartı başvurusu yapın. Kartınız onaylanıp kullanıma açıldığında 1.000 TL indirim fırsatına hak kazanacaksınız.
  • Kartınız onaylandığında mobil uygulama üzerinden "Dijital Kart Tanımlama" işlemini gerçekleştirin.
  • Yapı Kredi Mobil’den ilk defa Sınırsız Hesap açarak bu hesaba en az 100.000 TL tutarında mevduat ekleyin. Bu adımla birlikte 19.000 TL daha kazanarak toplamda 20.000 TL yüklemesi açtığınız kartınıza yapılacaktır.
  • Tüm koşulları 16-31 Mart 2026 tarihleri arasında yerine getirdiğinizde kazandığınız ödüller 10 Nisan 2026 tarihine kadar yeni açılan kredi kartınıza yansıyacaktır.

Hemen Başvur

Kampanya detayları ve başvuru koşulları

  • Kampanyadan 16-31 Mart 2026 tarihleri arasında 'SINIRSIZ20BIN' kampanya kodunu kullanarak Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecektir.
  • Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil'i indirip, "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayanlar yararlanabilecektir. Süreci bu şekilde tamamlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.
  • Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin başvurusu, Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecektir.
  • Kullanıcıların, Yapı Kredi müşteri olma adımında bulunan referans kodu alanına aldıkları kampanya kodunu girmeleri gerekmektedir. Kampanya kodu girilmeden müşteri olan kişiler kampanyadan yararlanamayacaktır.
  • Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecektir.
  • Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra, kredi kartı onaylanan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden Kredi Kartlarım menüsü altındaki (+) butonuna basarak "Dijital Kart Tanımlama" seçeneği ile ya da kart seçimi yaptıktan sonra Daha Fazlası > Dijital Kart İşlemleri adımlarını izleyerek dijital kart oluşturmalıdır.
  • 16-31 Mart 2026 tarihleri arasında SINIRSIZ20BIN kodu ile Yapı Kredi Mobil'den ilk defa müşteri olanlara 100 TL değerinde Worldpuan yüklemesi müşterilerin TLcard'larına yapılacaktır.
  • Müşteriler 16-31 Mart 2026 tarihlerinde; ilk defa Yapı Kredi kredi kartı açtıkları takdirde 1.000 TL, Yapı Kredi Mobil'den ilk defa sınırsız hesap açarak en az 100.000 TL tutarında mevduat ekledikleri takdirde 19.000 TL olarak toplamda 20.000 TL değerinde indirim yüklemesi yeni açılan Yapı Kredi kredi kartlarına yapılacaktır.
  • Kampanya kapsamında yapılacak ödüllendirme, 10 Nisan 2026 tarihine kadar yapılacaktır.
  • Ödüllendirmelerin yapıldığı tarihte kredi kartının açık, kullanılabilir durumda olması ve sınırsız hesap içerisinde mevduatının hazır bulunması gerekmektedir.
  • Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir.
  • Kampanya, başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.
  • Yapı Kredi kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hemen Başvur

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 11:55:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.