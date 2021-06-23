YAPI RUHSATI ALINMASI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
Başvuru Dosyası (Başvuru Dosyasında Bulunan Evraklar Ayrıca Listelenmiştir)
https://amasya. bel. tr/uploads/imar/İSTENEN EVRAKLAR. xlsx
Tam Takım Proje Klasörü
4 Takım Mimari Proje
4 Takım Statik Proje
4 Takım Elektrik Tesisat Projesi
4 Takım Sıhhi Tesisat Projesi
4 Takım Kalorifer Tesisat Projesi
4 Takım Asansör Avan Projesi
4 Takım Peyzaj Projesi
2 Takım Zemin Etüt Raporu
2 Takım Bina Isı Yalıtım Raporu
2 Takım Statik Rapor
2 Takım Geoteknik Rapor
Yapı Kullanım Ruhsatı Alınması İçin Gerekli Evraklar
Yapı Denetim Yasasına Tabi Olanlar;
1-Dilekçe
2-Tapu Kaydı
3-Bürüt M2 için SGK Borçu yoktur Belgesi
4-Üç adet Asansör Tescil Dosyası 95/16/AT' ye Uygunluk belgesi, Asansör Muayene Raporu (yeşil)
5-Vaziyet Planı-Aplikasyon Krokisi-Bağımsız Bölüm Planı Hairita Müh. İmzalı
6-İş Bitirme Dosyası
( İşbitirme Tutanağı, İşbitirme Tutanağı Raporu, Elektrik İdaresi, Doğal Gaz İdaresi, Telekom Müdürlüğü, Su kanalizasyon Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü tesisat uygunluk belgeleri, Asansör Uygunluk Raporu)
7-Enerji Kimlik Belgesi
8-Yapı Denetim Sertifikası iki adet
Yapı Denetim Yasasına Tabi Olmayanlar;
1-Dilekçe
2-Tapu Kaydı
3-Bürüt M2 için SGK Borçu yoktur Belgesi
4-Üç adet Asansör Tescil Dosyası 95/16/AT' ye Uygunluk belgesi, Asansör Muayene Raporu Yeşil
5-Vaziyet Planı-Aplikasyon Krokisi-Bağımsız Bölüm Planı Hairita Müh. İmzalı
6-Enerji Kimlik Belgesi
7- Elektrik İdaresi, Doğal Gaz İdaresi, Telekom Müdürlüğü, Su kanalizasyon Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü tesisat uygunluk belgeleri, Asansör Uygunluk Raporu
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Yapı Kullanım Ruhsatı Alınması - Son Dakika