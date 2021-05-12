Yapı malzemeleri ihracatta atağa kalktı: Yüzde 37 artış - Son Dakika

Türk yapı malzemeleri sektörü ihracatı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 oranında artarak 9,1 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde en fazla ihracat 613 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu.

Türkiye'nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan ve 196 ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörü ihracatta atağa kalktı. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün ihracatı bu yıl ocak-nisan döneminde, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 37,7 oranında artarak 9,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde değerde en yüksek artışa sahip ürün grubu yüzde 49,6 ile ağaç ve ahşap ürün grubu oldu. Yılın ilk dört ayında en fazla ihracat 613 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'ı 598 milyon dolarla İsrail takip ederken, Almanya 584 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü ülke oldu.

Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Hammadde fiyatlarındaki artış maliyetlerin artmasına sebep olurken navlun fiyatlarının da astronomik olarak yükselmesi maliyet konusunda firmalarımızı zora sokuyor. Lojistik konusunda pandeminin geçmesini beklemekten daha etkili bir çözüm zor gözüküyor, çünkü sorun yapılan ticarette değil boş konteyner ve gemi hattı bulabilmekte. Ülkelerin aldıkları önlemler sebebiyle gemiler boşaltım öncesi limanda bekliyor ve zaman kaybı oluyor, bunun üstüne birde sosyal mesafe sebebiyle işçi sayısının azaltılması eklenince konteynerlerin boşaltılıp geri dönmesi çok uzun zaman alıyor. Küresel deniz taşımacılığında ne yazık ki Türkiye'den önemli firmalar bulunmamakta. Bu da alabileceğimiz önlemler ve izleyebileceğimiz alternatif yollar konusunda imkanlarımızın çok kısıtlı olmasına sebep oluyor. Ülkemizin güçlü lojistik firmalarına ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde devletimizin öncülüğünde bu konuda bir adım atılması ihracatçımızın önünü açacaktır" dedi.

"Avrupa'ya ihracatın yolu Yeşil Mutabakat'tan geçiyor"

Avrupa'nın ihracat için Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olduğunu ifade eden Urfalılar, "Avrupa bizim en büyük ticaret ortaklarımızdan dolayısıyla Yeşil Mutabakat ve karbon vergisi bizi ve ihracatımızı doğrudan etkileyen bir süreç. Ne yazık ki ihracatçılarımız bu konuya olması gerektiği ilgiyi henüz göstermedi. Halbuki bu durumu fırsata çevirebilecek bir potansiyelimiz var. Fosil yakıtlarla sistemlerini oturtmuş olan Çin ve Hindistan gibi devletlerin dönüşümleri daha sancılı ve maliyetli olacak. Kartlarımızı doğru oynayıp projelerimizi zamanında hayata geçirebilirsek konumumuzun da verdiği avantajla rakiplerimizi ekarte edebileceğimize inanıyorum" dedi. - İSTANBUL