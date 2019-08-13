Son Dakika Haberleri: Yapı malzemeleri satışı yapılan depoda yangın (1)
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Yapı malzemeleri satışı yapılan depoda yangın (1)

56 dakika önce

Fabrikadan yükselen dumandan detay Yangından detaylar İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapı malzemeleri satışı yapılan depoda yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumandan detay
Yangından detaylar
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapı malzemeleri satışı yapılan depoda yangın çıktı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:28 Kaynak: AA
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