Yapı malzemeleri satışı yapılan depoda yangın (1)
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Fabrikadan yükselen dumandan detay Yangından detaylar İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapı malzemeleri satışı yapılan depoda yangın çıktı.
Fabrikadan yükselen dumandan detay Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:28 Kaynak: AA
Yangından detaylar
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapı malzemeleri satışı yapılan depoda yangın çıktı.
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