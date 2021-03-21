Yapı malzemeleri sektöründen şubatta 2,1 milyar dolarlık ihracat

Türk yapı malzemeleri sektörü, geçen ay gerçekleştirdiği 2,1 milyar dolarlık ihracatla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artış yakaladı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, yaptığı yazılı açıklamada, sektör olarak ihracatlarını bu dönemde daha da yukarı seviyelere çektiklerini belirterek, sürdürülebilir ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Türk yapı malzemeleri sektörü olarak şubat ayında gerçekleştirdikleri 2,1 milyar dolarlık ihracatla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artış yakaladıklarını aktaran Urfalılar, "Şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke sırasıyla Birleşik Krallık, İsrail ve Almanya oldu. Sektör olarak 2021 yılının ocak-şubat döneminde 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12'lik artış yakaladık." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz firmalarının Afrika'ya yönlendirilmesi gerekiyor"

Serdar Urfalılar, şubat ayında 191 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Afrika Birliği, bünyesindeki üye devletlerin 54 tanesiyle birlikte ortak problemlerine hep birlikte çözüm getirebilmek amacıyla dünyanın en büyük serbest ticaret alanı olacak AfCFTA (African Continental Free Trade Area) anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında ortak bir pazar oluşturmak, kıta ülkeleri olarak entegrasyonu sağlamak, iş gücünün serbest dolaşımı ve ülkelerin sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacındalar. Afrika kıtasındaki birçok ülke gelişme aşamasında oldukları için altyapı yatırımlarına ihtiyaç had safhada. Bununla birlikte dünyada en hızlı nüfus artış hızına sahip kıtası olması bakımından da konut ihtiyacı kaçınılmaz.

Dünya inşaat sektörünü domine eden ülkelerden birisi olarak son 20 yılda bu kıtadaki ihtiyacı görüp buradaki yatırımlarımıza hız verdik. Ancak inşaat sektöründeki en büyük rakibimiz Çin de aynı şekilde bu pazarı gördü ve onlar da yatırımlarına hız verdi. Bununla birlikte Çin'e karşı kullanabileceğimiz önemli kozumuz var. Öncelikle Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle geçmişten gelen bir kültürel bağı var ve Türkiye, bölgede vahşi kapitalist ve emperyalist olarak değil, dost ülke olarak tanınıyor. O sebeple bölgenin ülkemizdeki tanıtımı daha iyi yapılıp ülkemiz firmalarının Afrika'ya yönlendirilmesi ve anlaşmayla birlikte oluşacak yeni pazarlardan büyük paylar elde etmemiz gerekiyor. Bu konuda İDDMİB olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Bölgenin tanıtılması ve fırsatların firmalarımıza doğru anlatılabilmesi amacıyla bölgede etkili olan kurumlarla ortak webinarlar ve sanal satın alma heyetleri planladık. Önümüzdeki aylarda bu planlarımızı büyük bir imtina ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

"Navlun fiyatları ve konteyner küresel sorun"

İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Urfalılar, pandemi sürecindeki bütün olumsuzluklara rağmen son aylarda Türkiye'deki ekonomik istikrar ve iyileşmenin artması ile iyi bir artış trendi yakaladıklarını aktararak, "Firmalarımızın bu dönemde yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi dolardaki düşüşe rağmen ham madde teminindeki güçlükler. Bu sürecin de en büyük sebebi navlun piyasasındaki küresel sıkıntı. Dünya çapında hem gemi seferleri hem de konteyner bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının başlamasıyla ticaretin aşırı yavaşladığına işaret eden Urfalılar, "Gemi seferleri ve konteyner miktarları azaltılmıştı. Ancak en fazla ham madde ithal ettiğimiz Çin'in kendini çabuk toparlamasıyla birlikte Çin'den mal talebinde patlama yaşandı. Bununla birlikte ne yazık ki navlun fiyatları astronomik rakamları gördü. Bu sürecin yaza kadar devam etmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.