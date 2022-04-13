Yapı Merkezi, Tanzanya'daki yüksek hızlı tren projesinin 3. etabının temelini attı - Son Dakika
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Yapı Merkezi, Tanzanya'daki yüksek hızlı tren projesinin 3. etabının temelini attı

13.04.2022 04:47
Yapı Merkezi, Tanzanya'daki yüksek hızlı tren projesinin 3. etabının temelini attı

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Türk şirketi Yapı Merkezi tarafından inşa edilen yüksek hızlı tren hattı projesinin üçüncü etabının temeli atıldı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Türk şirketi Yapı Merkezi tarafından inşa edilen yüksek hızlı tren hattı projesinin üçüncü etabının temeli atıldı.

Tabora şehrinde düzenlenen temel atma törenine, Tanzanya Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Makame Mbarawa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu ve Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu katıldı.

Makutupora ile Tabora şehirleri arasında inşa edilen tren hattı 368 kilometrelik mesafeyi kapsıyor.

Üçüncü etap tamamlandığında, normal trenlerle 20 saat süren 840 kilometrelik Darüsselam ile Tabora arası 6 saate düşecek.

Tanzanya Demiryolları Şirketi (TRC) Genel Direktörü Masanja Kadogosa, törende yaptığı konuşmada, yüzde 95'i tamamlanan hattın birinci etabının nisan sonunda faaliyete geçeceğini duyurdu.

Kadogosa, ikinci etabın aralık ayında, üçüncü etabın ise 2025'te tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Maliyeti 5 milyar doları geçen demir yolu projesinde, 2 bini Türk olmak üzere 14 binden fazla kişi istihdam ediliyor.

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Tanzanya, Türkiye, Afrika, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı Merkezi, Tanzanya'daki yüksek hızlı tren projesinin 3. etabının temelini attı - Son Dakika


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