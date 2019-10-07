Yapı müteahhitleri ATSO’da bilgilendirildi
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Yapı müteahhitlerinin yeterliklerini belirlemek üzere, Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı ATSO'da gerçekleştirildi.
Yapı müteahhitlerinin yeterliklerini belirlemek üzere, Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı ATSO'da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:01
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