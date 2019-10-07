Son Dakika Haberleri: Yapı müteahhitleri ATSO’da bilgilendirildi
Son Dakika Ekonomi Yapı müteahhitleri ATSO’da bilgilendirildi

Yapı müteahhitleri ATSO’da bilgilendirildi

59 dakika önce

Yapı müteahhitlerinin yeterliklerini belirlemek üzere, Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı ATSO'da gerçekleştirildi.

Yapı müteahhitleri ATSO’da bilgilendirildi, System.String[]

Yapı müteahhitlerinin yeterliklerini belirlemek üzere, Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı ATSO'da gerçekleştirildi.

Gazeteler, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:01 
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