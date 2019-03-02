Son Dakika Haberleri: Yapı müteahhitlerine yeni bir yeterlik sistemi getirildi

Yapı müteahhitlerine yeni bir yeterlik sistemi getirildi

13 dakika önce

Özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirildi.

Yapı müteahhitlerine yeni bir yeterlik sistemi getirildi, System.String[]
Özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:40 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu Apple, Türkiye'de Teknik Servis Fiyatlarında İndirime Gitti

İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 17:53:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yapı müteahhitlerine yeni bir yeterlik sistemi getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]