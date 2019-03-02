Yapı müteahhitlerine yeni bir yeterlik sistemi getirildi
13 dakika önce
Özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirildi.
Özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:40
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu
Apple, Türkiye'de Teknik Servis Fiyatlarında İndirime Gitti
İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar
Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı