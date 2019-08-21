Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 60 düştü
18 dakika önce
Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 düştü.
Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 düştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:45
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