Son Dakika Haberleri: Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 60 düştü
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Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 60 düştü

18 dakika önce

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 düştü.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 60 düştü, System.String[]
Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 düştü.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:45 
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