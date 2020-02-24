Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 52.4 azaldı - Son Dakika
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Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 52.4 azaldı

15 dakika önce

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 48.3, yüzölçümü yüzde 52.4, değeri yüzde 43.8, daire sayısı yüzde 53.9 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 52.4 azaldı, System.String[]

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 48.3, yüzölçümü yüzde 52.4, değeri yüzde 43.8, daire sayısı yüzde 53.9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "yapı izin istatistikleri" verilerine göre, 2019'da toplam yüzölçümün yüzde 48.7'sini konut alanı oluşturdu.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 70.5 milyon m2 iken; bunun 34.4 milyon m2'si konut, 23.2 milyon m2'si konut dışı ve 12.9 milyon m2'si ortak kullanım alanından oluştu.

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2019 yılında kullanma amacına göre 45.1 milyon m2 (yüzde 63.9) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6.1 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 26.6, yüzölçümü yüzde 14.5, daire sayısı yüzde 17.8 azalırken, değeri yüzde 0.2 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2019 yılında toplam yüzölçümü 149.3 milyon m2 iken; bunun 85.0 milyon m2'si (56.9) konut, 33.2 milyon m2'si konut dışı ve 31.1 milyon m2'si ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların da 2019 yılında kullanma amacına göre, 114.1 milyon m2 (yüzde 76.4) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9.9 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:02 Kaynak: DHA
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