Yapı sektörü Avrupalı müteahhitlerle buluştu

İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Yılda iki defa Avrupalı müteahhitleri bir araya getiren toplantıya, Türk yapı malzemeleri sektörünün kalitesini uluslararası projeler yapan tüm Avrupalı müteahhitlere göstermek için katılım gösterdik" dedi.