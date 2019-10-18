Son Dakika Haberleri: Yapı sektörü Avrupalı müteahhitlerle buluştu
Son Dakika Ekonomi Yapı sektörü Avrupalı müteahhitlerle buluştu

Yapı sektörü Avrupalı müteahhitlerle buluştu

1 saat önce

İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Yılda iki defa Avrupalı müteahhitleri bir araya getiren toplantıya, Türk yapı malzemeleri sektörünün kalitesini uluslararası projeler yapan tüm Avrupalı müteahhitlere göstermek için katılım gösterdik" dedi.

Yapı sektörü Avrupalı müteahhitlerle buluştu, System.String[]

İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Yılda iki defa Avrupalı müteahhitleri bir araya getiren toplantıya, Türk yapı malzemeleri sektörünün kalitesini uluslararası projeler yapan tüm Avrupalı müteahhitlere göstermek için katılım gösterdik" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında Trump'ın mektubuyla ilgili Hande Fırat'ı, şaşkına çeviren sözler: Mektup gönderene g....ş zaten
Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalan Filistin'e büyük yatırım Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:25:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yapı sektörü Avrupalı müteahhitlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]