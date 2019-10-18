Yapı sektörü Avrupalı müteahhitlerle buluştu
1 saat önce
İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Yılda iki defa Avrupalı müteahhitleri bir araya getiren toplantıya, Türk yapı malzemeleri sektörünün kalitesini uluslararası projeler yapan tüm Avrupalı müteahhitlere göstermek için katılım gösterdik" dedi.
İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Yılda iki defa Avrupalı müteahhitleri bir araya getiren toplantıya, Türk yapı malzemeleri sektörünün kalitesini uluslararası projeler yapan tüm Avrupalı müteahhitlere göstermek için katılım gösterdik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:27
Canlı yayında Trump'ın mektubuyla ilgili Hande Fırat'ı, şaşkına çeviren sözler: Mektup gönderene g....ş zaten Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalan Filistin'e büyük yatırım Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti