Son Dakika Haberleri: Yapı sektörü dünyanın en büyük fuarında buluştu

Yapı sektörü dünyanın en büyük fuarında buluştu

1 saat önce

İDDMİB, dünyanın en büyük yapı malzemeleri fuarı olan Bau München Fuarı'na hem Türk yapı malzemeleri sektörü ile info stant katılımı gerçekleştirdi hem de İDDMİB üyesi firmalardan oluşan sektörel ticaret heyeti düzenledi.

Yapı sektörü dünyanın en büyük fuarında buluştu, System.String[]
İDDMİB, dünyanın en büyük yapı malzemeleri fuarı olan Bau München Fuarı'na hem Türk yapı malzemeleri sektörü ile info stant katılımı gerçekleştirdi hem de İDDMİB üyesi firmalardan oluşan sektörel ticaret heyeti düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:36 

Ekonomi
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