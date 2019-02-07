Yapı sektörü dünyanın en büyük fuarında buluştu

İDDMİB, dünyanın en büyük yapı malzemeleri fuarı olan Bau München Fuarı'na hem Türk yapı malzemeleri sektörü ile info stant katılımı gerçekleştirdi hem de İDDMİB üyesi firmalardan oluşan sektörel ticaret heyeti düzenledi.

İDDMİB, dünyanın en büyük yapı malzemeleri fuarı olan Bau München Fuarı'na hem Türk yapı malzemeleri sektörü ile info stant katılımı gerçekleştirdi hem de İDDMİB üyesi firmalardan oluşan sektörel ticaret heyeti düzenledi.

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