Yapı Sektörü Malzemelerinde Hafiflik Neden Önem Taşıyor?
53 dakika önce
PonceBloc / Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
PonceBloc/ Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu. Deprem kuşağında bir ülke olduğumuzun altını çizen Selkin, şöyle devam etti: "Tam da bu sebeple bazı önlemler almamız gerekiyor. Biz PonceBloc duvar elemanları olarak binada ciddi hafiflik vadediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:33
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