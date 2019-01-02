Yapı Sektörü Malzemelerinde Hafiflik Neden Önem Taşıyor?

PonceBloc / Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

PonceBloc/ Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu. Deprem kuşağında bir ülke olduğumuzun altını çizen Selkin, şöyle devam etti: "Tam da bu sebeple bazı önlemler almamız gerekiyor. Biz PonceBloc duvar elemanları olarak binada ciddi hafiflik vadediyoruz."

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