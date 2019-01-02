Son Dakika Haberleri: Yapı Sektörünün Türkiye'deki Mevcut Durumu ve Gelişme Dinamikleri Nasıl?

Yapı Sektörünün Türkiye'deki Mevcut Durumu ve Gelişme Dinamikleri Nasıl?

53 dakika önce

PonceBloc / Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

PonceBloc/ Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yapı sektörünün gidişatı hakkında bilgiler veren Selkin, "Türkiye ekonomisinde inşaat çok önemli bir yer sahibi. Biz şu an ürünlerimiz ve hizmetimiz ile ekonomideki bazı açıkları da kapatmayı hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:33 

Sektörel, Ekonomi
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