Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu - Son Dakika

Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu

06.04.2021 15:16

Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu 'Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul' kapılarını açtı Yapı sektörünün önemli platformlarından olan 'Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul' Beylikdüzü'nde bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı.

Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu

'Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul' kapılarını açtı

İSTANBUL - Yapı sektörünün önemli platformlarından olan 'Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul' Beylikdüzü'nde bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı. Fuar kapsamında yerli üreticiler 14 ülkeden 248 yabancı satın alma profesyoneli ile bir araya geliyor.

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen yapı sektörünün buluştuğu fuar kapılarını açtı. Pandemi döneminde ekonomilerin kalkınması için büyük öneme sahip olan fuarda 128 ülkeden 23 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi davetiyesini aldı. 14 ülkeden 248 yabancı satın alma profesyonelinin katıldığı fuarda yerli üreticiler yapı malzemelerini sergiliyor. Oluşturduğu iş hacmi ve istihdam ile yüksek döviz girdisi sağlayan yapı sektörü düzenlenen fuar aracılığıyla yerli ve yabancı paydaşların buluşma noktası oluyor. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen fuar yerli ve yabancı sektör temsilcilerine ticaret fırsatları sunuyor.

"Yapı fuarına yabancı sektör temsilcilerinin ilgisi yoğun"

Fuar organizasyonun oluşturacağı ticari fırsatlara ilişkin açıklamalarda bulunan Turkeybuild İstanbul Fuar Direktörü Banu Keskin, "Fuarlar ticaretin gelişmesi konusunda önem taşıyor. Bu fuarda da 250'den fazla yapı ve inşaat firması; yapı, inşaat ve dekorasyon ürünlerini sergiliyor olacak. Organizasyonunu yaptığımız yapı fuarı sektörün ilerlemesi yerli ve yabancı paydaşların bir araya gelmesi adına önemli bir yer tutuyor. Fuar sektörün ihtiyaçlarına ve sektörün ilerlemesine katkı sağlıyor. Sektörün yabancı temsilcilerinin de fuara ilgisi oldukça fazla, dolayısıyla yerli ve yabancı sektör temsilcileri bu fuarda işbirliği yapma imkanı yakalıyor. Pandemi döneminde organizasyonunu yaptığımız fuarda tüm tedbirlerimizi aldık, sektör temsilcileri güvenle ticari görüşmelerini sürdürebilirler" dedi.

Fuara katılan firma temsilcisi Şükrü Yapışlar ise 'Fuar dolayısıyla yerli ve yabancı sektör temsilcileri buluşma fırsatı yakaladı. Ürünlerimizi sergileme, tanıtma imkanı yakalıyoruz. Biz de 4'üncü kez bu fuara katılıyoruz, fuara her katıldığımızda müşteri portföyümüzü genişletiyoruz. Fuarların oldukça faydası oluyor. Yapı sektöründe fuarlarında katkısıyla ihracatımızı arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapı sektörü her yıl cari fazla veren bir sektör"

Yapı sektörünün durumuna ilişkin açıklama yapan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu ise "Yapı sektöründe yıllık 21 milyar dolar seviyelerinde ihracat oluyor. Sektör ülke ekonomisinde önemli yer tutuyor. Pandemi döneminde yapı malzemeleriyle ilgili olarak ihtiyaçlar da değişti. Yapı sektörü, insanların yeni ihtiyaçlarına yönelik inovatif gelişme gösteriyor. Yapı sektörü her yıl cari fazla veren bir sektör konumunda bulunuyor. Yapı sektörüne bağlı olarak birçok farklı sektörden bileşen var, bu nedenle istihdama da önemli katkı sunuluyor. Yapı sektöründe sadece Türkiye'nin değil bölgenin bütün ihtiyaçlarına yönelik bir üretim kapasitemiz var. Bu fuarlar sektörün tanıtılması ve dolaylı olarak ihracatın artmasına önemli katkılar sağlıyor. Pandemi döneminin son bulması, aşılamanın yaygınlaşmasıyla ihracatımızın daha da artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Hyve Group tarafından gerçekleştirilen fuar 9 Nisan tarihlerinde sektör temsilcilerini bekliyor olacak.

Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu
Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu
Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu
Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu

İstanbul, Türkiye, Pandemi, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı "Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne göz kırptı Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne göz kırptı         
16:18
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı         
15:22
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu 'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu         
14:38
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş         
12:17
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 16:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapı sektörünün yerli üreticileri, 248 yabancı satın alma profesyoneli ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei